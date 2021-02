Matías Alonso (Cs): «Hem de revertir la manca d'inversions al territori»

«Posarem en marxa el nou PLASEQTA»

Actualitzada 04/02/2021 a les 19:21

El candidat tarragoní de Ciutadans a les eleccions del 14 de febrer, Matías Alonso, ha lamentat que a Tarragona «tenim una situació crònica en què no hi ha prou inversions per millorar la capacitat del territori per créixer econòmicament», i ha defensat que «això ho hem de revertir també des del govern de la Generalitat, és el nostre compromís amb els ciutadans».

Alonso també s'ha compromés a, «tan bon punt arribem al govern de la Generalitat farem nostres les conclusions de la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector Petroquímic de Catalunya del Parlament, iniciada després del gravíssim accident d'IQOXE, per fer que les propostes siguin una realitat de manera immediata, i el que exigim ja, que s'hauria d'estar fent i farem tant bon punt arribem, és posar en marxa el nou PLASEQTA amb tots els recursos econòmics, materials i humans que siguin necessaris». En aquest sentit, ha defensat que cal que «la seguretat del sector químic de Tarragona sigui la millor possible i cal garantir la millor qualitat de vida possible pels veïns d'aquesta demarcació».

El cap de llista de la província als comicis catalans ha parlat també de la pandèmia de la covid-19 que, aviat, farà un any que va arribar a Espanya. «Estem en una situació preocupant i el que tenim al davant aquests dies i tot seguit, després de les eleccions, és seguir treballant de valent per acabar amb aquesta malaltia, per seguir salvant vides i també per salvar l'ocupació i l'economia, estem en aquesta dicotomia ara mateix», ha defensat, afegint que «necessitem tenir les mateixes botigues i els mateixos petits comerços quan acabi la pandèmia i que l'activitat productiva segueixi el més forta possible».