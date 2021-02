Les autoescoles tarragonines lamenten la manca de personal administratiu a la DGT

La pandèmia i, sobretot, els problemes informàtics, fan augmentar la llista d'espera per l'examen teòric fins als quatre mesos

Actualitzada 04/02/2021 a les 07:15

Les autoescoles tarragonines lamenten la manca de personal administratiu a la Direcció General de Trànsit (DGT). Si bé les conseqüències de la pandèmia els estan perjudicant menys del que esperaven, denuncien que les traves administratives amb l'ens estatal són el problema més gran ara mateix. Ara per ara, una dotzena d'examinadors s'encarreguen de l'última fase abans d'aconseguir el carnet. Si més no, les autoescoles de la ciutat es queixen que el sistema informàtic per assignar les dates de la prova teòrica no funciona bé. Aquest fet pot allargar fins a quatre mesos la llista d'espera per fer l'examen teòric.

La manca de personal administratiu és la principal preocupació de les autoescoles de Tarragona. «Tenir una dotzena d'examinadors no està gens malament, però el problema es troba entre el personal administratiu», apuntava Carlos Trujillo. El vicepresident de l'Associació d'Autoescoles de Tarragona assegurava que hi havia alumnes «pendents des de l'octubre per fer l'examen teòric». A més, la pandèmia tampoc hi ajuda, ja que a causa de la limitació d'aforament «s'ha reduït de 25 a 15 el nombre d'alumnes que s'examinen alhora», segons Trujillo. De retruc, aquest fet i la reducció de presencialitat de les lliçons teòriques ha estat condicionant les autoescoles, on les llistes d'espera per començar les classes pràctiques també s'han allargat fins als quatre mesos.

El retard en els exàmens teòrics s'explica, segons diverses autoescoles tarragonines, a causa de problemes informàtics. «El programa de petició d'exàmens no funciona bé, ja que sovint cita primer els últims que ho han demanat, mentre que hi ha gent acumulada de mesos anteriors», denunciava Carolina López. La directora de l'Autoescola Nico entèn les queixes dels alumnes, però li sap greu «no poder-los donar cap explicació, ja que no depèn de nosaltres, sinó de la DGT». El programa de citació atorga la primera data disponible de forma automàtica, pel que hi ha alumnes que poden fer l'examen de seguida, mentre altres segueixen esperant el seu torn.

Eficiència en els pràctics

A diferència dels exàmens teòrics, les autoescoles es mostren força satisfetes amb els exàmens pràctics. Actualment uns 120 alumnes fan l'examen a Tarragona en cada convocatòria, cada dues setmanes. «Una dotzena d'examinadors és suficient, però els falta personal d'oficina. No arriben a tot», apuntava López sobre la DGT. El temps des que un alumne està preparat fins que pot fer l'examen pràctic ronda les cinc o sis setmanes: «Dues setmanes serien les ideals, però després del confinament vam arribar a tenir una acumulació de peticions de tres mesos», recordava la directora de l'Autoescola Nico, que ara mateix tutela una seixantena d'alumnes.

Per la seva banda, l'Autoescola RACC compta ara amb gairebé una vintena d'alumnes, pel que el temps entre la petició i la realització de l'examen pràctic és menor, «d'entre 15 i 30 dies», segons Lluís Mestre. El director de l'autoescola demanava més capacitat d'anticipació a la DGT, ja que «no sabem quins alumnes faran l'examen fins una setmana abans, depèn de quants examinadors estiguin disponibles».

Si la pandèmia no ha modificat excessivament els terminis per les realitzacions dels exàmens teòric i pràctic, sí que n'ha modificat el seu model. Abans quatre persones ocupaven el cotxe en un examen pràctic –dos alumnes, un professor i l'examinador–, però ara tan sols hi ha un alumne per prova. A més, a les classes pràctiques, s'han de prendre precaucions, segons explicava Carlos Trujillo: «Si bé vam retirar les mampares, ara netegem a fons els vehicles abans i després de cada classe».