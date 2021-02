La nova zonificació escolar de Tarragona haurà d'esperar per manca de consens

Actualitzada 04/02/2021 a les 07:37

Des de l'Observatori per l'Equitat del Consell Escolar Municipal de Tarragona, que es va celebrar dimarts a la tarda, es va exposar que la comissió tenia l'encàrrec de proposar una nova zonificació per a l'Educació Infantil i Primària, amb l'objectiu d'equilibrar les zones educatives. No obstant això, es va decidir ajornar uns mesos la presentació de la proposta, a l'espera de generar més consens entre els centres educatius i adaptar-la a la normativa derivada de la imminent publicació d'un nou Decret d'admissió d'alumnat. «Encara s'han d'acostar postures», defensava la directora de l'Institut Municipal d'Educació (IMET), Clàudia Aznar, que recordava que la zonificació és un projecte al qual «fa anys que li donem voltes» i va assegurar que «és millor no forçar-ho i aconseguir un resultat que duri anys i en el qual tothom si senti còmode».

Durant la sessió plenària del Consell, l'òrgan de participació en el qual hi ha representada la comunitat educativa de la ciutat, es va presentar també el treball desenvolupat per la comissió de Seguiment de l'impacte covid i la de Camins Escolars i mobilitat. Des de la Comissió de Seguiment de l'impacte covid sobre l'educació a la ciutat, es va informar que s'ha dut a terme una enquesta per recollir les necessitats dels centres educatius arran de la pandèmia, i que actualment s'estan analitzant les respostes per buscar solucions que puguin ajudar a pal·liar-les. Des del Consell treballen, també, perquè més centres responguin l'enquesta, en la qual només hi han participat una trentena d'escoles. Segons Aznar, entre altres necessitats, destacava les que els centres poden tenir a nivell de neteja i elements de protecció per fer front al coronavirus. «Des de la comissió anirem estudiant, centre per centre, com els podem ajudar en aquest sentit, i ho farem amb tot el que puguem», deia la directora de l'IMET.

Des de la Comissió de Camins Escolars i mobilitat tot just constituïda durant el mes de gener, es va explicar que la comissió es planteja apostar per generar una mobilitat infantil saludable, sostenible i segura. Les primeres accions buscaran la participació i la sensibilització. Es va demanar la col·laboració del Consell Municipal d'Infants per la creació d'una campanya de sensibilització adreçada als seus companys i famílies, i es proposarà la participació als centres i les associacions de famílies que vulguin implicar-se en el projecte de camins escolars segurs.