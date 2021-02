Forcadell: «Si no voteu, guanyarà qui ens vol a la presó»

L'expresidenta del Parlament crida a acudir a les urnes en l'acte central d'ERC a Reus

Actualitzada 04/02/2021 a les 21:15

«Si teniu por, voteu per correu. Si no en teniu, aneu a votar protegits. Si no aneu a votar, guanyaran els del 155, els que ens volen a la presó». Són paraules de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que ha intervingut en l'acte central d'ERC a Reus per cridar a acudir a les urnes en un 14-F on «si voleu votar amb el cor i amb el cap, només podeu votar a ERC».

Forcadell, que ha tancat el míting a Cal Massó on han participat una desena de membres del partit –entre ells, la consellera Ester Capella o el líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall–, ha insistit que «hem de votar per tots els que han viscut l'1-O i per tots els que estem vivint aquesta repressió». «Confio que vosaltres hi anireu», ha dit, i ha precisat que «he passat 1.041 dies a la presó i, quan algú em pregunta si ha valgut la pena, jo dic que sí, que i tant que sí; lluitar per la llibertat, per la justícia i per Catalunya, pels catalans, fer-ho per vosaltres i amb vosaltres, sempre val la pena». «Confio que anireu a votar, que guanyarem, que canviarem aquest país i que els nostres fills i néts tindran un país just i lliure, i que mai més ningú anirà a la presó per haver fet el que ha decidit el poble», ha conclós.

Precedint Forcadell, la cap de llista d'ERC per Tarragona, Raquel Sans, ha expressat que «nosaltres no volem ser els més independentistes, volem ser els que aconseguim la independència. I per aconseguir la independència hem de ser més i hem de ser forts, sumar i créixer».