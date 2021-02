El Port Tarragona aprova 1,6 milions d'euros en ajudes per a les empreses portuàries

Els tràfics marítims que més han notat els efectes negatius de la pandèmia són el cru de petroli i els vehicles nous

Actualitzada 04/02/2021 a les 10:57

El Consell d'Administració del Port de Tarragona ha aprovat ajuts per a les empreses concessionàries de la comunitat portuària per valor de més d'1,6 milions d'euros. Aquests ajuts s'han aprovat per fer front a l'impacte de la covid-19 en el sector del transport marítim.El Port també ha aprovat la reducció de la taxa d'activitatper un valor total de sis-cents mil euros per tal que les empreses concessionàries, que han pogut justificar una pèrdua significativa, puguin compensar aquest efecte negatiu amb una revisió dels requisits mínims de tràfic establerts en els valors concessionals corresponents.

En l'àmbit de la taxa d'ocupació, el Port ha aprovat ajuts per un total d'un milió trenta-un mil euros. Aquest ajut s'ha aplicat per a aquelles empreses concessionàries que han acreditat impacte significativament negatiu en la seva activitat a conseqüència de la crisi de la covid-19. En aquest cas, l'Autoritat Portuària ha reduït la quota líquida de la taxa d'ocupació meritada durant l'exercici.



Els tràfics marítims que més han notat els efectes negatius de la pandèmia són el cru de petroli, els vehicles nous, mercaderia general en contenidor i els productes siderúrgics.