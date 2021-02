El PDeCAT vol una llei de promoció de la cultura al Camp

Arza ha refermat la seva aposta en l'àmbit cultural

Actualitzada 04/02/2021 a les 19:36

Marc Arza, cap de llista del PDeCat a Tarragona, s'ha compromés a tirar endavant una llei que permeti dotar de major recursos a les programacions culturals, en una planificació conjunta entre els principals municipis del Camp de Tarragona. El demòcrata ha destacat la importància d'actuar conjuntament per evitar que activitats culturals es contraprogramin. Per Arza, «treballar plegats ens permetrà una major projecció, arribar a més públics i això beneficiarà al consum cultural i als creadors».

El PDeCAT ha refermat la seva aposta en l'àmbit cultural, per la vertebració de polítiques conjuntes entre ciutats com Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou o Cambrils, per «impulsar l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona que configuren aquests municipis, que sumen prop de mig milió d'habitants», ha manifestat Arza.