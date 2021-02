La detenció ha estat fruit de la investigació realitzada des de la Guàrdia Urbana

Actualitzada 04/02/2021 a les 19:33

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut aquesta tarda els dos presumptes responsables de l'agressió patida per un inspector de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) el passat diumenge dia 31 de gener.La detenció ha estat fruit de la investigació realitzada des de la Guàrdia Urbana, que ha comptat en tot moment amb l'estreta col·laboració del personal de l'EMT i la ciutadania. Segons ha informat la Guàrdia Urbana, els detinguts passen a disposició judicial quedant en custòdia del cos de Mossos d'Esquadra.El president de l'EMT, Jordi Fortuny, agraeix «l'enorme tasca realitzada tant pels agents de la policia local com pels tècnics i personal de l'Empresa Municipal de Transports. Així mateix, vull donar les gràcies a tots aquells ciutadans i ciutadanes anònimes que han contribuït a localitzar els pressumptes agressors». A més, Fortuny ha afegit que «davant d'aquest tipus d'actes, ara i sempre, continuarem aplicant tolerància zero».Els fets van ocórrer quan la conductora de l'autobús en què viatjaven va demanar a aquestes persones, presumptament èbries, que es posessin la mascareta. Davant la seva negativa i un comportament incívic a l'autobús, la conductora va avisar l'inspector que va acudir per fer-los baixar del vehicle. Un cop fora de l'autobús, l'inspector va ser agredit pels dos individus que van fugir després de deixar-lo inconscient.