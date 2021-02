Batet reivindica l'aposta pel tren-tram per millorar la mobilitat del Camp

Calvet confirma que opta als fons europeus

El tren-tram és una de les apostes de Junts per Catalunya de cara a les eleccions del 14 de febrer. Així ho ha confirmat a Vila-seca Albert Batet. El candidat de la demarcació ha exigit «les infraestructures necessàries per vertebrar el nostre territori». El projecte del tren-tram hauria de lligar Reus, Tarragona, Vila-seca, Salou i Cambrils, fet que per Batet el fa ser «cabdal en la manera de viure dels ciutadans». El cap de llista de Junts ha expressat la voluntat de generar «dinàmiques i sinergies que facilitin les relacions laborals, educatives, comercials, empresarials, culturals o d'oci» al Camp.

Batet ha recalcat la importància que Catalunya sigui independent «per tenir les competències i poder desenvolupar projectes». El vallenc ha assegurat que Junts «garantirà un govern fort, governar bé per a persones i empreses, per a la creació ocupació i el desenvolupament de projectes de vida arreu de les nostres comarques». El cap de llista ha estat acompanyat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que ha detallat que el tren-tram «forma part de la carpeta catalana dels fons europeus».