Rodríguez defensa la construcció del nou institut de Roda de Berà

La cap de llista del PP denuncia que fa 13 anys que s'espera

Actualitzada 03/02/2021 a les 21:05

La cap de llista del PP per Tarragona a les eleccions catalanes, Inma Rodríguez, defensa la necessitat de construir un nou institut a roda de Berà. «La situació porta encallada tretze anys i els alumnes en porten onze acudint a les classes en barracons», ha dit Rodríguez en la seva visita a la localitat costanera acompanyada del regidor del municipi i integrant de la llista popular Rafael Luna.

Per a la candidata, aquesta situació és un «símptoma més» de l'abandonament per part de la Generalitat a la província de Tarragona, així com de la seva «incompetència per fer front al que assumeix», i va recordar que el 2008 es va acordar cedir gratuïtament a la Generalitat una finca de 10.000 m2 per a la construcció d'un futur institut d'educació secundària. «Com és habitual a la Generalitat, les inversions que afecten la província de Tarragona, no són prioritàries», ha afirmat la candidata.