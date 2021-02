Batet: «Si depèn del PSOE, els fons europeus passaran de llarg de Tarragona»

El cap de llista de Junts a la demarcació demana al govern central la cessió de la gestió de les ajudes i reivindica l'aposta per l'hidrogen verd al sud

Actualitzada 03/02/2021 a les 19:37

Albert Batet, cap de llista de Junts per Catalunya a Tarragona, ha demanat la cessió de la gestió dels fons europeus a la Generalitat per part del govern espanyol. Ho ha fet en un acte de campanya davant el rectorat de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona. El vallenc ha sentenciat que «si depèn del PSOE, els fons europeus passaran de llarg del Camp de Tarragona». El número u de la llista independentista a la demarcació ha destacat que «la Generalitat ha fet la feina» els darrers mesos, de manera que «els projectes relacionats amb Tarragona tenen possibilitats» de rebre les ajudes de la Unió Europea, tot i que ara «la pilota és a la teulada del govern central», ha sentenciat Batet.

Dels 27 projectes catalans candidats als fons europeus, valorats en una inversió de 41.000 milions d'euros, Albert Batet ha donat protagonisme a la Vall de l'Hidrogen Verd. Pel cap de llista de Junts, aquest projecte «suposarà un espai capdavanter i pioner a Catalunya». Sobre l'hidrogen verd, Batet ha recalcat la «voluntat de transició energètica» del sud i ha indicat que es tracta d'un «bé necessari per tal de millorar el medi ambient i la competitivitat de les empreses» del Camp de Tarragona. El candidat independentista ha destacat la «revolució» que suposaria un projecte de 6.500 milions d'euros. Si més no, ha admés que l'hidrogen verd és una voluntat «a mig i llarg termini», tot i que ha valorat positivament el fet que «la URV i els diversos sectors involucrats ja hagin parlat».

A banda de l'aposta per l'hidrogen verd, Albert Batet ha denunciat que «Espanya és el país de la Unió Europea que menys recursos ha destinat a les empreses durant la lluita contra la covid». El número u de Junts per Catalunya a la llista provincial ha exigit «màxima empatia amb els comerciants, botiguers, autònoms i pimes, que són qui està patint aquesta greu crisi econòmica i social». Batet ha aclarit que el «vot útil de Junts és un vot exigent per demanar que aquests recursos vinguin al Camp de Tarragona i siguin gestionats des de la Generalitat».