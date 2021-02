Arza exigeix una millora del transport públic i que l'àrea metropolitana funcioni

El candidat del PDeCAT reclama que l'Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona «actuï com a tal» en una regió de 400.000 habitants

Actualitzada 03/02/2021 a les 21:07

Marc Arza, cap de llista del PDeCAT ha exigit una millora del transport públic del Camp de Tarragona i que l'àrea metropolitana del sud de Catalunya «funcioni com a tal». El número u de la llista demòcrata a la circumscripció ho ha fet en un acte de campanya davant de l'estació d'autobusos de la ciutat. Arza ha recalcat que «la connectivitat és clau» per la regió de 400.000 habitants, pel que hauria de ser «fàcil moure's en transport públic». El candidat del PDeCAT ha afirmat que la situació de la mobilitat al Camp de Tarragona «és un infern», ja que «els mals pedaços no funcionen i el conseller Calvet no ha fet bé la seva feina».

Marc Arza ha qüestionat el fet que en temes de transport públic «qui mana és la Generalitat, i no nosaltres». En aquest sentit, Arza ha lamentat que les comarques tarragonines portaven «20 anys esperant el trencamp de la costa» i que, malgrat ser un «projecte realista, no ens creiem els passos que vol fer el Govern de Catalunya». El demòcrata s'ha mostrat dur amb el govern català i ha assegurat que estava fent «el mínim i indispensable».

El número u demòcrata a la demarcació ha apuntat que el problema residia no només en els trens, sinó sobretot en les línies intercomarcals d'autobusos. D'aquesta manera, Arza ha exigit que «l'Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona sigui de veritat una autoritat, i que els ajuntaments tinguin una capacitat real de dir i de fer». El cap de llista del PDeCAT ha recalcat la necessitat d'assimilar l'ATM a la seva homòloga de Barcelona: «Ha d'esdevenir una autèntica eina com l'AMB, per tal de controlar el servei, la planificació i les concessions del transport públic». Arza ha estat taxatiu: «Aquí manem nosaltres».

El número u de la llista demòcrata ha assenyalat que cal «collar les empreses d'autobusos per tal de lligar els horaris municipals amb els intercomarcals», i ha avisat a l'administració catalana: «Que la Generalitat mani amb nosaltres, i no sobre nosaltres». Oriol Vázquez i Irene Mallol, membres tarragonins de la candidatura, han acompanyat Arza.