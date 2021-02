Les ocupacions i els robatoris fa créixer la instal·lació de reixes en habitatges

Algunes empreses d'aluminis detecten un increment de clients que se senten insegurs dins la seva propietat a Tarragona i municipis del voltant

Actualitzada 31/01/2021 a les 20:41

Les ocupacions i robatoris durant el 2020 a Tarragona van provocar que molts veïns de la ciutat decidissin blindar-se contra la possibilitat de patir aquesta mena d'episodis i decidissin col·locar elements de seguretat a les portes, finestres i balcons de casa seva. Tant és així que algunes empreses d'aluminis confirmen a Diari Més haver detectat l'increment d'aquests serveis en propietaris que, més que mai, han fet saber als treballadors que el motiu és la sensació d'inseguretat que sofreixen.

Una de les empreses és Aluminios Imbernol. El seu responsable, Rafael Gómez, explica que entre reixes, ballestes i passadors de seguretat en persianes, que eviten que aquestes es puguin aixecar des de l'exterior, en van col·locar entre 30 i 40 durant l'any passat a la ciutat de Tarragona, «mentre que en anys anteriors n'instal·làvem quatre o cinc», assenyala Gómez.

Comenta que a banda de barris com la Part Alta, Torres Jordi i la Via Augusta, també han col·locat elements de seguretat en habitatges d'altres municipis, com ara Reus, Miami Platja o Creixell, principalment en zones de xalets o plantes baixes. «Realment sí que vam notar un increment, aquest any passat, de gent que ens contractava per por que els entressin a robar o els ocupessin la casa i, almenys, amb els elements de seguretat ho tenen més complicat per entrar», sostenia l'empresari.

També confirma aquest increment de la sensació d'inseguretat de molts propietaris Fernando Garcia, d'Aluminios Garcia Tarragona. De la mateixa manera que Gómez, assegura que han fet entre 35 i 40 serveis durant aquest any passat en habitatges per dotar-los de més seguretat, i també assenyala que un dels punts de la ciutat on han estat sol·licitats ha estat a la Part Alta, «ja que hi ha hagut moltes ocupacions il·legals durant el 2020», diu Garcia. «A diferència d'anys anteriors, els propietaris dels habitatges ens comentaven que tenien aquesta por que algú entrés a casa seva», reitera l'empresari, que afegeix que també han col·locat moltes ballestes, que són reixes plegables, en locals comercials de la ciutat «per estar més segurs».

Una altra empresa de Tarragona, Artífex Aluminis, assegura que ha instal·lat aquesta mena d'elements de seguretat en empreses, a banda d'habitatges particulars, sobretot el polígon Riu Clar. El propietari de la companyia, Rubén Gras, explica que detecten un increment d'aquests serveis al voltant de les festes de Nadal i a finals d'any. «Enguany no tant per la covid, però en el cas dels habitatges deu estar relacionat amb el fet que moltes famílies celebren les festes fora de casa i, pel que fa a les empreses, perquè és una època en què estan de vacances», comenta Gras, que apunta que, en el seu cas, treballa molt en municipis com els Pallaresos, Constantí, el Morell i el Catllar. Confirma també que majoritàriament presta els seus serveis en xalets i habitatges unifamiliars.

«Instal·lem reixes i ballestes, però també portes més segures. Quan la gent es fa cases d'aquest tipus pensa molt en disposar d'una bona alarma i d'una entrada al jardí segura, però no pensen en la importància de què la porta d'entrada a casa també sigui robusta», diu. Afegeix finalment que també ha col·locat elements de seguretat en pisos i apartaments de Salou i la Pineda, en propietats on els amos han vist que veïns seus han patit episodis de robatoris i, en menor mesura, ocupacions il·legals, principalment en habitatges de segona residència.

Finalment, Victòria Ruiz, treballadora d'Aluminis Gómez Tarragona, empresa que no es dedica a la instal·lació de reixes, explica que, durant el 2020, «cada dos per tres ens han trucat per fer reparacions després de robatoris, com poden ser canvis de pany, de vidres i altres feines perquè havien entrat a robar rebentant la porta de la cuina, per exemple, en habitatges». En aquest sentit, Ruiz assegura que on més feina han tingut és en barris com Boscos i Cala Romana, «on ho tenen més fàcil per entrar a robar, ja que són cases a peu pla». Afegeix que també han fet molts serveis a la Vall de l'Arrabassada i a la zona dels Músics i, en menor mesura, al centre de Tarragona.