La profunda empremta del Toni

Cossetània Edicions publica un llibre homenatge a Antoni Torrell impulsat pel col·lectiu La Gent del Llamp

Actualitzada 31/01/2021 a les 22:04

Aquest mes de gener s'ha publicat el llibre Punt i a part. Homenatge a Antoni Torrell. Es tracta d'una obra que recorda la figura de l'alcoverenc Antoni Torrell (1953-2019), artista, membre fundador de La Gent del Llamp i una de les ànimes de la galeria-cafè Poetes de Tarragona.

El llibre el conformen un recull de textos, signats per Pere Anguera, Xavier Amorós, Margarida Aritzeta, Odile Arqué, Cinta S. Bellmunt, Joan Cavallé, Jordi Cervera, Lurdes Malgrat, Adam Manyé, Cinta Mulet, Isabel Ortega, Montserrat Palau, Marcel Pey, Fermí Roig, Magí Sunyer, Àngels Torras, i Olga Xirinacs. Ens mostren l'Antoni Torrell des de diverses perspectives, acostant-nos tant a la seva figura artística, com a l'home que va ser ànima del Cafè Poetes. En tots, però, s'hi destil·la una enyorança profunda per l'amic que va marxar. Totes les aportacions s'acompanyen d'una obra de Torrell, de manera que el recorregut vital esdevé també un recorregut artístic.

El llibre es clou amb una darrera aportació, la de Joaquim Martín, parella i soci d'Antoni Torrell, que recorda els anys viscuts al seu costat. Ell mateix s'ha encarregat també d'escollir les obres que il·lustren cadascun dels textos, en un exercici que, reconeix, no ha estat exempt de dolor: «Si m'haguessin demanat aquesta col·laboració uns mesos abans, hauria dit que no. No tenia humor, cal estar molt sencer per navegar per la persona que falta. Ha sigut i és, encara, molt dolorós remenar la seva obra, perquè de cadascun dels seus quadres n'havia compartit el procés creatiu».

Pel que fa a resultat final, el Quim assegura que li resulta «molt gratificant», sobretot perquè veu els textos «molt influenciats pel coneixement que tots els autors van tenir del Toni i per la manera com descriuen la coneixença o el retrobament amb ell». Alguns textos són reproduccions d'articles publicats anys enrere, mentre que altres han estat escrits en el present, amb varietat d'estils, que van des de la narració més literària fins a la poesia, passant per la crònica personal i el text epistolar. En tots, però, hi són presents el seu llegat artístic però, sobretot, personal. Una empremta profunda que, a parer de Quim Martín, té una explicació ben senzilla: «El Toni va deixar aquesta empremta per moltes raons. Primer de tot, perquè era allò que se'n diu bona gent. Era tot bonhomia, una persona grata, afable i propera, a qui li costava molt perdre aquell punt d'equilibri. Des del punt de vista artístic, no va ser mai una persona preocupada per si li anava bé o no, va facilitar molt les coses a tothom, fent il·lustracions per a llibres, cartells, postals… I moltes vegades desinteressadament, era molt assequible, en aquest aspecte».

El llibre Punt i a part. Homenatge a Antoni Torrell ja es pot trobar a les llibreries, i tot que se'n volia fer una presentació, de moment no hi ha previsió de quan es podrà fer, a causa de la situació derivada de la crisi sanitària.