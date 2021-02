La façana de l'edifici de la Tabacalera de Tarragona serà reparada en els pròxims mesos

Puig: «Una cosa que ens ha ensenyat el jardí vertical és que els jardins han de ser horitzontals»

Actualitzada 01/02/2021 a les 07:13

En qüestió de pocs mesos, l'Ajuntament de Tarragona contractarà una empresa perquè repari els desperfectes de la façana de la Tabacalera a causa d'haver aguantat durant vuit anys el jardí vertical. Així ho va explicar el regidor d'Espais Públics, Xavi Puig, que va assegurar també que s'instal·laran punxes com a mecanisme per evitar que els coloms es posin al frontispici.

L'obra de l'època socialista va costar 3,3 milions d'euros i va ser inaugurada el 2012. Des de llavors, ha comportat moltíssims problemes d'insalubritat causats pels excrements dels mateixos coloms i la manca de reg i la posterior oxidació del sistema de recollida d'aigua, la qual provocava que aquesta acabés creant tolls al passeig que hi ha a sota. Una manca de rec que, precisament, va fer que, durant els últims mesos abans de ser retirat, la vegetació presentés un trist aspecte de sequedat. Va ser al novembre quan el jardí vertical va ser desmantellat, una voluntat des del primer dia de mandat de l'actual govern d'ERC i En Comú Podem a la ciutat.

«Vam retirar l'estructura i ara estem treballant perquè, en el decurs dels pròxims mesos, comencin les obres de reparació de la façana», assenyala Puig, referint-se, principalment, als forats que s'hi van fer per suportar el jardí. L'edil sosté que, més endavant, dins el marc d'accions a la Tabacalera, es procedirà a la remodelació total del frontis. Puig defensa que es tracta d'un espai que «ha guanyat moltíssim sense el cementiri flotant de rates i coloms, i una cosa que ens ha ensenyat el jardí vertical és que els jardins han de ser horitzontals».

A més, el regidor d'Espais Públics critica també que «aquests projectes faraònics per voler quedar bé no serveixen per a la gent que viu a la ciutat i, en canvi, hi ha projectes més petits que serveixen per viure molt bé i que et fan guapo de cara al món» i es pregunta que «per què fer un jardí aparador amb el fàcil que és fer un jardí senzill per on poder passejar».

Finalment, l'edil d'ERC lamenta que l'estructura presentava molts problemes d'insalubritat i inseguretat, i que es va fer el jardí «sense preveure el seu manteniment». «És bastant lamentable i forma part de la manera de pensar, com quan fas uns Jocs Mediterranis, però al camp de futbol de la Floresta es dutxaven amb aigua freda».