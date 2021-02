Huguet: «Cal la construcció immediata del Fòrum Judicial de Tarragona»

Actualitzada 01/02/2021 a les 08:01

El número 2 de Ciutadans per Tarragona a les eleccions autonòmiques, Pere Lluís Huguet, reclama «la construcció del Fòrum Judicial de Tarragona» i denuncia «el continu retard de l'equipament, projectat des del 2005 i que encara avui, segons la consellera de Justícia, no té previsió pressupostària». A les portes de l'Audiència Provincial, el jurista va assegurar dissabte que «el cas del Fòrum Judicial de Tarragona demostra el poc interès dels successius governs de la Generalitat per impulsar serveis públics com la justícia». Segons Huguet, «l'equipament es va pressupostar en uns 70 milions d'euros, i cada any el govern català destina 900 milions d'euros a xiringuitos». Per això, es pregunta «com és possible que no s'hagi invertit encara en un edifici imprescindible per a Tarragona».

Huguet aposta també per «destinar els recursos necessaris a l'administració de justícia, un servei essencial per als ciutadans» i demana «impulsar d'una vegada per totes, la modernització tecnològica necessària». «Avui en dia als jutjats encara hi ha expedients en papers i tota la tramitació no és electrònica, una situació que ja no es produeix en altres comunitats», diu, i apunta que «necessitem una administració de justícia del segle XXI, amb els recursos necessaris». Per la seva banda, el cap de llista de Cs per Tarragona, Matías Alonso, explicat que «el cas del Fòrum Judicial, una promesa de fa anys i que encara no té ni pressupost assignat, demostra el poc interès dels últims governs catalans per les comarques tarragonines» i afegeix que «cal posar a l'abast dels ciutadans els millors serveis essencials possibles i l'accés a la justícia és un d'ells».