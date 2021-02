El sector de la música al carrer de Tarragona preveu una aturada de més de mig any

Amb les festes de Nadal i Carnaval orfes d'espectacles culturals al carrer, els grups tarragonins miren ja escèptics l'estiu

Actualitzada 31/01/2021 a les 21:12

El sector de la música al carrer preveu una aturada de més de mig any. Les formacions tarragonines, que van tenir un estiu de mínims, gairebé no han pogut tocar davant el públic des que va acabar Santa Tecla, que va representar un petit oasi enmig de la pandèmia. Amb les actuacions nadalenques reduïdes a la mínima expressió i amb l'anul·lació de les activitats presencials de Carnestoltes, els músics de la ciutat ja han començat a centrar la seva mirada a l'estiu. Tot i així, l'optimisme envers el clàssic circuit estival de festes majors al Camp de Tarragona brilla per la seva absència. Xarangues i grups de gralles de la ciutat han decidit aprofitar aquests mesos de forçada inactivitat per actualitzar els seus repertoris.

Per a molts dels músics, les actuacions al carrer suposen un ingrés extra a final de mes. Aquest coixí els ha desaparegut des de fa gairebé ja un any. La Xaranga Tocabemolls va realitzar 23 sortides el 2020 –nou de les quals abans de l'inici de la pandèmia–, i a l'estiu en va registrar un 75% menys que en anys anteriors. «Des del concert al Camp de Mart de Santa Tecla, només hem tocat per Nadal, un cop al Morell i dos a Tarragona», explicava Guillem Bas. El saxofonista de la Tocabemolls no es mostrava esperançat de cara als propers mesos, condicionats especialment per l'absència d'activitats de Carnaval: «La següent actuació que tenim prevista no és fins al maig, pel que estarem més de mig any gairebé del tot inactius».

Si més no, la Xaranga Tocabemolls, reconeguda arreu de Catalunya i que fins i tot ha arribat a tocar a Andorra o França, no s'ha aturat: «No podem assajar presencialment, l'últim que vam fer va ser per Santa Tecla, però un cop al mes fem un assaig online», raonava Bas. Els darrers mesos la formació tarragonina ha aprofitat per centrar-se «a fer peces noves, ja que ara tenim més temps per reinventar-nos», assegurava el saxofonista de la Tocabemolls. Amb la mirada ja posada a l'estiu, Bas demanava a les institucions que no es fessin enrere a l'hora de contractar i que, en tot cas, agafin exemple «del festival Walking Street d'Andorra, que del 2020 es va passar al 2021, i ara al 2022», tot mantenint el compromís amb les formacions. En tot cas, des de la Xaranga Tocabemolls avisaven de la seva màxima disponibilitat: «Nosaltres treballem per estar a punt sempre, i per tocar només ens cal el nostre instrument i el carrer», indicava Bas.

La gralla, condicionada

Els grups de gralles encara tenen el seu àmbit d'actuació més limitat, molt lligat a les festes majors, pel que els mesos hivernals ja són de poca activitat de per sí. L'agrupació Zonagralla –que comprèn el grup So Nat, un grup de ministrers i un altre de fabiolaires– va veure com les aproximadament 150 actuacions del 2019 passaven a ser només 23 el 2020. La seva presidenta, Roser Olivé, explicava com els darrers mesos «gairebé tot ha saltat enlaire», però agraïa que alguns ajuntaments, com el de Badalona, haguessin mantingut el contracte i l'haguessin redirigit cap a una gravació d'estudi. Els grallers So Nat, músics professionals que segueixen assajant mantenint les distàncies, han vist com aquest Carnaval no faran «cap de les quatre o cinc sortides habituals, ni ens han trucat», lamentava Olivé. La grallera assegurava que el panorama «pinta fatal», pel que els músics de la formació han hagut de recolzar-se en la pedagogia, tot i que les restriccions els han «amargat».

L'impàs entre Santa Tecla i les festes majors d'estiu serà aprofitat per molts grups «per a fer arranjaments nous», tal i com explicava Gerard Roca, graller dels Tocaferro. La seva última aparició en públic va ser pel Ball de Gralles a Tarragona i, malgrat que ho han intentat, no estan assajant. «Aquest estiu encara no tenim cap actuació confirmada, la incertesa és absoluta», admetia Roca davant el negre futur.