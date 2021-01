Inma Rodríguez defensa que el Partit Popular estarà al costat de la restauració i critica les mesures

La cap de llista per Tarragona fa costat a Adolfo Gómez, del Tabularium

La cap de llista del Partit Popular per Tarragona a les eleccions al Parlament del 14 de febrer, Inma Rodríguez, fa costat a la restauració i l'hostaleria de Tarragona. La número u popular a la demarcació visita Adolfo Gómez, propietari del restaurant Tabularium, a la plaça del Fòrum, i impulsor de diverses concentracions a la ciutat en defensa del sector. En aquest acte, Rodríguez carrega amb duresa contra les actuals mesures que obliguen a bars i restaurants a obrir només els matins i migdies en horaris limitats i detalla que el Partit Popular de Catalunya compta al seu programa electoral amb un «pla de xoc per reactivar i estimular» el sector.

La popular assegura que «la Generalitat ha optat per plantejar el binomi fal·laç d'economia i salut» després que l'administració catalana demanés reiteradament competències per gestionar els efectes de la pandèmia, i posa d'exemple la gestió de la Comunitat de Madrid envers la viabilitat de la gestió sanitària amb l'obertura flexible de la restauració. La número u del PP a Tarragona indica que els professionals catalans, «entre els millors del món», poden dur a terme un desenvolupament segur de la seva activitat: «En aquesta tercera onada, els espais de socialització s'han traslladat a espais domèstics i no ha millorat res».

La perspectiva a curt termini preocupa especialment la popular, que lamentava que el sector de la restauració «no podrà aguantar dos anys seguits de tancament encobert». Per aquest motiu, Rodríguez defensa que hi havia mecanismes que no s'estaven aplicant i que permetrien a l'hostaleria desenvolupar la seva activitat d'una forma més normal, com «un major control dels aforaments màxims o la instal·lació de mesuradors de CO2». La líder popular a la demarcació critica els horaris d'obertura imposats per la Generalitat, ja que aquests derivaven en «una major densitat de clients».

El pla de xoc del PP compta amb deu mesures, i Inma Rodríguez va detalla algunes: «Garantir la liquiditat a autònoms i pimes mitjançant l'ajornament de les quotes d'amortització; enfortir el turisme com un dels nostres motors econòmics; una rebaixa de les cotitzacions socials i en la quota d'autònoms; o impulsar l'ús massiu de test ràpids d'antígens que asseguri una ràpida detecció de nous positius, que permetin obrir als establiments».

Gómez, al costat

L'acte de campanya del Partit Popular s'ha dut a terme a una plaça del Fòrum amb les terrasses plenes de gent, gaudint d'un ambient pràcticament primaveral. Inma Rodríguez acompanyada per Adolfo Gómez, propietari del Tabularium. Gómez ha estat un dels restauradors de la ciutat més crític amb les mesures restrictives els darrers mesos i ha impulsat diverses concentracions per protestar contra la gestió tant de l'Ajuntament com de la Generalitat. El restaurador es mostra d'acord amb els arguments d'Inma Rodríguez i defensa l'aposta del sector per una obertura completa alhora que segura: «Qui pot estar més interessat que nosaltres, els hostalers, que el client i els treballadors no es contagiïn?». Gómez ees mostra molt dolgut amb l'administració pública, a qui retreia el fet de no haver abaixat impostos durant la pandèmia: «Si a mi m'obliguen a tenir un aforament reduït, els impostos i les tarifes de llum, aigua, gas o telèfon també haurien de disminuir per ser assumible».