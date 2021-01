L'home ha estat acusat de temptativa de robatori

Actualitzada 31/01/2021 a les 11:34

Un home ha acabat detingut per temptativa de robatori durant la nit d'aquest dissabte a Tarragona. Al vespre serveis de la Guàrdia Urbana, els Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques es van movilitzar per actuar contra un home que havia pujat a la façana d'un edifici de l'avinguda Ramón.L'home es trobava assegut a la barana del balcó que donava al carrer Francesc Bastos quan va ser detingut per temptativa de robatori quan els serveis policials van comprovar que no residia al domicili i que s'havia introduït il·legalment. Els fets van causar l'expectació de molts veïns que van observar els fets.