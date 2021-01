Illa anima a «votar ja per correu i de forma massiva»

El president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicat aquest dissabte «la Catalunya de la retrobada i sense revenges» del projecte del PSC davant la resta de partits que es presenten a les eleccions, a qui ha acusat de ser «els dels problemes, la bronca i la decadència». Sánchez ha dit que la resta de candidatures tenen un lema comú, que és «Tots contra Salvador Illa». «Un diu que Illa és el representant dels poders establerts; l'altre que és una amenaça; l'altre que és un separatista camuflat; i l'altre que anticatalà», ha exemplificat Sánchez. I ha cridat a respondre al «Tots contra Illa» amb un vot al PSC «per correu o en persona».

Sánchez ha dit que el 14-F s'ha de posar fi «al procés i a tots els Governs independentistes, que no han governat per a la Catalunya real». Ha lamentat la «decadència» i les «pèrdues». Ha fet referència a les retallades en salut pública, a «l'abandonament de l'educació pública» i a «la marxa d'empreses que han marxar de Catalunya per la crispació, la polarització i la inseguretat jurídica».



El secretari general del PSOE ha demanat que no hi hagi «més revenges ni més retrets» i que es fixi la vista al futur. I això, ha insistit, només passa pel projecte del PSC. «S'obren dos camins diferents: O la retrobada, o l'immobilisme; o la divisió, o la unió; o la paràlisi, o el moviment», ha argumentat.



Sánchez ha dit que «en l'immobilisme militen partits molt diferents i oposats entre sí». «Comparteixen el dogmatisme, la crispació, i tenen el mateix programa electoral, que és «Tots contra Illa, ha reiterat». «I nosaltres volem tot el contrari: avançar amb esperança», ha dit. Ha demanat «respondre» a aquest lema «de totes bandes del tauler polític» el 14-F amb un vot al PSC. I ha recomanat a aquells que es qüestionin anar a votar presencialment a un col·legi electoral que hi participin per correu.

Illa ha lamentat que hi ha hagut un temps en què les propostes han quedat «eclipsades» pel debat territorial i s'ha conjurat per «treballar dia i nit per donar carpetada als problemes urgents dels catalans». En aquest sentit, ha ofert als electors «tranquil·litat sanitària, econòmica i social».El cap de llista ha dit que «no hi ha cap partit polític que tingui un full de serveis a Catalunya i Espanya com la que té el PSC» i ha apel·lat a la política «útil», com la que creu que s'està fent des del govern espanyol. A més, ha exigit no «desaprofitar l'ocasió» de tenir un president socialista al capdavant de la Generalitat en el mateix moment que a Madrid governa el PSOE amb Unides Podem. «Estem disposats a donar estabilitat i solvència després d'una dècada perduda de bloqueig», ha assegurat.Illa ha criticat les «trinxeres» i els «debats identitaris estèrils»: «A Catalunya van començar a repartir etiquetes als catalans de veritat i a alguns ens deien que no teníem cabuda a la nostra terra; però això sí, Cristòfor Colom era català de tota la vida», ha dit, en una referència implícita al número 3 de JxCat, Joan Canadell. El candidat socialista creu que la política de trinxeres es manté perquè «no requereix de cap esforç» i ha afirmat que ell es mou per «dialogar i aconseguir acords».El candidat del PSC ha dit que les empreses «continuen marxant» del país i ha carregat contra el Govern per haver «desatès» la indústria. En aquest sentit, s'ha compromès a impulsar, des de la Generalitat, «un gran acord amb empreses, associacions empresarials, sindicats i administracions» per trobar «noves oportunitats». Tot plegat, ha detallat, s'articularia mitjançant un Consorci d'Industrialització Econòmic.Des del Tinglado número 1 de Tarragona, Illa ha celebrat aquest acte polític, acompanyat del president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez; la candidata a Tarragona, Maria Rosa Ibarra, i el número 2 a Tarragona, Rubén Viñuales.Ibarra ha dit que Catalunya «necessita» fer Illa president i que ara mateix la «gran debilitat» del territori és el Govern de JxCat i ERC. Ha dit que l'executiu els ha «menystingut» i que durant una dècada s'han sentit «abandonats». Per la seva banda, Viñuales, que fins ara havia estat portaveu de Cs a Tarragona, ha dit que amb el PSC ha recuperat la il·lusió. Viñuales ha dit que pensava que «no hi havia altra forma de fer política que no fos la confrontació» i que amb els socialistes ha vist que «existeix una manera de buscar la convivència, acabar amb els murs i pensar en tots els catalans».Els socialistes han tingut, a l'inici de l'acte, un record pel coordinador de l'ANC a Tarragona, Òscar Hijosa, que ha mort als 42 anys a causa de la covid-19.