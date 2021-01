La Urbana interposa més de 2.500 denúncies relacionades amb la covid

La majoria de multes es van posar entre els mesos de març i juny del 2020, totes motivades per incompliments durant l'estat d'alarma

Actualitzada 28/01/2021 a les 22:15

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha interposat un total de 2.506 denúncies relacionades amb el coronavirus des de l'inici de la pandèmia. El cos policial tarragoní ha hagut de tramitar aquest gran nombre de denúncies per diverses situacions que s'han produït des del mes de març del 2020, quan el coronavirus va obligar a iniciar un estat d'alarma que va motivar un gran nombre de situacions complicades per als cossos policials.

D'aquestes denúncies, la majoria són per no portar la mascareta posada. De fet, la Guàrdia Urbana de Tarragona separa les infraccions en dos períodes. Del març al desembre i, després, el mes de gener del 2021.

Pel que fa al període que fa del març al juny del 2020, les infraccions es van comptabilitzar de forma global, de forma que es van sumar un total de 1.382. Ara bé, a partir del juliol, es van separar totes les denúncies cursades per la seva tipologia, de forma que un total de 362 van ser per no portar la mascareta posada i fins a 154 van interposar-se per reunir-se amb un excés de persones. Consumir alcohol a la via pública va suposar un total de 21 denúncies per part de la Guàrdia Urbana en el període establert i les infraccions de mobilitat, que van ser les segones que més van produir-se, van arribar a les 272.

Pel que fa als establiments, també hi va haver un gran nombre d'incompliments que van acabar amb denúncia per part de la Guàrdia Urbana. Un total de 25 no van respectar les normes de seguretat i tres no van complir amb la normativa que fa referència a la separació entre les taules. Una quinzena d'establiments van ser denunciats per no respectar l'horari de tancament i altres dinou van ser denunciats per obrir quan no tocava.

Per altra banda, durant aquest mes de gener, la Guàrdia Urbana de Tarragona també s'ha mostrat activa en el que fa referència a denúncies relacionades amb les restriccions motivades amb el coronavirus. 47 persones han estat denunciades per no portar mascareta i un total de 16 han estat sancionades per mantenir reunions amb més persones de les permeses.

Restriccions de mobilitat

Una de les majors xifres pel que fa a l'aspecte de denúncies és la que fa referència a l'incompliment de restriccions de mobilitat. De fet, des de mes de març del passat 2020, es van interposar un total de 368 denúncies per aquesta tipologia. Aquest tipus d'infracció respon al fet de no respectar els límits que la Generalitat de Catalunya ha anat implementant, ja sigui entre municipis veïns com a nivell comarcal.

El primer estat d'alarma

El primer estat d'alarma decretat pel govern espanyol va ser el detonant de la gran majoria de sancions que es van posar a la ciutat de Tarragona en els darrers deu mesos. De fet, un total de 1.382 d'aquestes denúncies es van posar entre els mesos de març i juny, motiu que provoca que es pugui pensar que, en els primers dies d'estat d'alarma, el desconeixement de la norma era major i que la tasca de la Guàrdia Urbana de Tarragona es va haver de multiplicar.

Una altra de les xifres que criden l'atenció té a veure amb l'horari de tancament dels establiments. Tot i conèixer en tot moment la norma, alguns establiments se la van saltar, sobretot els que formen part de l'hostaleria. Fins al desembre del passat 2020 van ser un total de quinze, però en aquest mes de gener han estat vuit, amb què, tenint en compte el nombre de mesos, aquest 2021 està sent més complicat per a la Urbana.