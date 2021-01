La Casa del Mar adapta les seves activitats a la pandèmia de covid-19

El centre cívic de la Generalitat ofereix tallers telemàtics amb els quals manté activa la gent gran

Actualitzada 28/01/2021 a les 20:37

La Casa del Mar de Tarragona ha adaptat les seves activitats a la pandèmia de la covid-19 oferint una part dels tallers que eren presencialment, ara en línia. El centre cívic, que pertany Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, organitza aquestes activitats per tots els públics i de manera gratuïta, però una gran part dels participants és gent gran.

Eva González, responsable de la Casa del Mar, explica que, un cop el Govern va tancar els centres a causa del coronavirus, a l'octubre, ràpidament van veure que calia seguir amb els tallers i, tot i que va costar, segons reconeix, ara ja funcionen a la perfecció. «Vam decidir seguir amb el programa d'activitats perquè la gent, sobretot els ancians, han d'estar actius, i més encara en una situació com l'actual, en la que no surten gaire de casa i es relacionen poc», explica González, que assenyala que al principi va ser complicat perquè no dominen gaire les noves tecnologies.

De fet, una de les activitats que fan és per aprendre a utilitzar aquestes noves tecnologies. «Aquesta és de les més importants, perquè molts dels participants són majors de 65 anys i potenciem que aquestes persones, que moltes viuen soles, es puguin desenvolupar amb el mòbil i l'Internet». També fan tallers de gimnàstica, una de gestió de les emocions, «molt important ara que vivim una situació com la de la pandèmia, ja que una psicòloga ajuda els participants a treballar el tema de les emocions», comenta González i, finalment, un taller de mindfulness, que segons la responsable del centre ajuda als assistents a «pensar en l'aquí i l'ara, mitjançant exercicis de relaxació i concentració de la ment que ajuden a deixar de banda els seus problemes sociolaborals».

González reitera que al principi va ser complicat que els participants, que són prop d'una quarantena, aprenguessin el funcionament de la plataforma per seguir fent les activitats en línia, però assegura que ara «estan molt contents i orgullosos d'haver estat capaços de fer-ho i és important que segueixin actius i no es quedin sense fer res». Finalment González anima a tots aquells que vulguin a participar-hi i a seguir les novetats del centre a través de l'Instagram i el Facebook de la Casa del Mar.

Un dels usuaris és Cèsar Griñó, president de l'associació de pensionistes de la Casa del Mar, de la qual molts socis participen en les activitats. Griñó explica que quan van aturar els tallers presencials per les restriccions van veure que havien de continuar amb les activitats «per distreure i mantenir a la gent activa». «Com que ens fan estar tancats a casa, l'única manera possible de seguir és de manera telemàtica», comenta Griñó, que celebra l'èxit del sistema en línia i espera també que «més gent s'animi, encara que no siguin socis de l'associació, perquè va molt bé».