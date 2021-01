El Mercadet de Bonavista tindrà un nou aparcament per a 900 cotxes

Avui està previst que acabi l'asfaltatge del terreny i diumenge ja estarà operatiu pels clients

El Mercadet de Bonavista estrenarà diumenge un nou aparcament pels seus clients, en el qual hi cabran gairebé 900 cotxes, aproximadament, i serà de caràcter gratuït. Així ho va confirmar ahir l'Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals (Espimsa) a Diari Més, que va assenyalar que l'actuació consisteix en l'aplanament i l'asfaltatge d'un terreny, que està previst que acabi avui i que diumenge, dia de mercat, ja estigui obert al públic.

Concretament, es tracta de l'espai situat al costat de la cantonada de l'esplanada on se celebra el mercadet més pròxima a Campclar, és a dir, al costat de l'avinguda President Tarradellas que connecta els dos barris. Segons Espimsa, no es pintaran les places a terra, sinó que serà una mena d'«aparcament lliure». Aquest se sumarà als dos ja existents, un de més petit per a prop de 200 cotxes i un altre en el que n'hi caben al voltant de 600. D'aquesta manera, el nou espai serà el que més vehicles podrà acollir.

El president de l'empresa municipal, Dídac Nadal, assenyalava que «una de les principals prioritats de l'empresa pública de Mercats de Tarragona és la millora i la dinamització de tots els mercadets». En aquesta línia, defensava que «la recuperació del Mercadet de Bonavista és una aposta ferma iniciada fa poc més d'un any amb l'objectiu de millorar l'espai i tots els serveis públics adreçats tant als marxants com als usuaris». Finalment, Nadal explicava que «la zona d'aparcament gratuït, així com els lavabos públics i la recentment instal·lada pèrgola són les noves actuacions emmarcades en la millora contínua del Mercadet de Bonavista», i va afegir que «es tracta d'un mercadet que no només és un emblema del barri, sinó de tota la ciutat i que esdevé un espai comercial, però també social i cultural».

Per la seva banda, el president de la Taula de Comerç de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) i vicepresident de Marxants TGN, Alfonso López, valorava molt positivament la creació del nou aparcament. «És una gran actuació per part d'Espimsa que serà molt bona pel mercadet», celebrava López, que lamentava que «últimament hi havia clients que es veien obligats a anar a aparcar al barri de Buenos Aires». Tot i que era una reivindicació de feia temps dels marxants, el també paradista lamentava que «tampoc era un tema prioritari ara mateix». I ho diu perquè les restriccions, principalment la del confinament municipal, ha provocat una caiguda molt forta dels clients del mercadet. «Hi ha molts paradistes que ja ni vénen a treballar perquè hi ha molt poca feina, realment no s'entenen aquestes mesures, ja que, en canvi, sí que et pots moure entre municipis per anar a mítings electorals», criticava López.

En aquesta línia, el president de Marxants TGN, Juan Benítez, lamentava també el mal estat en el qual es troba el seu sector. «Estem molt agraïts que des d'Espimsa es facin millores al mercadet, però ara mateix el que necessita el venedor ambulant per sobreviure són ajudes, necessitem que ens rebaixin el rebut que paguem a l'empresa municipal», comentava Benítez, que sostenia que «el 2020 no ens van cobrar però ara sí, i el 2021 ha començat igual o pitjor». Sobre aquesta rebaixa, Benítez proposava que, «per exemple, ens poden condonar el 21% d'IVA, però necessitem ajudes directes perquè si no ho fan, per moltes millores que facin, es quedaran sense mercat, ja que hi ha paradistes en una situació molt dura».