Detinguts dos homes a Tarragona per robatori violent en una hamburgueseria

Es van emportar diners i un joc de claus de l'establiment situat a l'N-340

Actualitzada 29/01/2021 a les 14:47

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns dos homes, de 42 i 32 anys, veïns de Tarragona i nacionalitat espanyola i argentina, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.Passades les 21.00 hores de la nit de dilluns es va produir un robatori violent en una hamburgueseria situada a l'N-340 al terme municipal de Tarragona. Dos homes van entrar a l'establiment i, després d'esperar que marxés un client, van obligar la treballadora a obrir la caixa enregistradora. Després d'empentar-la violentament, van agafar els diners i un joc de claus de l'establiment. Finalment van fugir corrents pel polígon industrial Francolí.Mentre es produïen els fets una altra treballadora alertava de l'incident i ràpidament les patrulles es van adreçar al lloc. Poc després agents de l'ARRO van veure dos homes davant un bar del polígon que coincidien plenament amb la descripció facilitada per la víctima.En identificar-los i escorcollar-los els agents els van localitzar els diners sostrets, el joc de claus i van ser detinguts com a presumptes autors del robatori violent.Els detinguts, amb diversos antecedents policials, van passar el dia següent a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar per ambdós la seva llibertat amb càrrecs.