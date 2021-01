La filial espanyola de Coca-Cola funciona amb diverses societats, per exemple, la catalana s'anomena Cobega. Tot i ser empreses diferents, les negociacions de l'ERO es centralitzaran des de Madrid es reconeix com un grup d'empreses, encara que hi hagi diferents CIF perquè les causes són les mateixes.A banda dels centres afectats a Catalunya, les regions més afectades seran Andalusia, Castella-la Manxa i Castella i Lleó.CCOO ha lamentat que Coca-Cola «s'aprofiti de la pandèmia» per acomiadar treballadors «amb l'únic objectiu maximitzar els seus amplis beneficis». En els últims anys, l'empresa ha tancat la fàbrica de Fuenlabrada i de Màlaga i ha eliminat 1.650 llocs de treball en set anys.