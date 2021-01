Puja a cinc la xifra d'encausats a Tarragona per la vaga del 21-F de 2019

Carles Perdiguero, advocat d'Alerta Solidària, ha constatat que «el pas del temps sembla no apaivagar les ganes de qüestionar el dret de protesta» i ha opinat que «les costures del dret penal no estan fetes per situacions com aquestes, en les quals únicament s'exercita un dret legítim de protesta i de manifestació». Per això, s'ha mostrat confiat que el cas s'acabarà arxivant.Francesc Bermúdez, del Grup de Suport de les Encausades de Cambrils, ha exigit que s'acabi «la repressió basada en arxius d'activistes als quals s'encausa per la seva militància política i no per cap acció concreta». A més, ha censurat que el Govern es declari independentista i, alhora, la Generalitat es personi com a acusació particular en aquest i altres casos per fets similars.La jornada de vaga del 21-F de 2019 a Tarragona va arrencar amb el tall de l'accés al port de Tarragona per l'A-27 durant dues hores i mitja. Posteriorment, un miler de persones va intentar accedir al peatge de l'AP-7 a Tarragona mentre els Mossos d'Esquadra ho impedien a cops de porra. Les protestes, convocades pels CDR en el marc de la jornada de vaga, es van saldar amb dos detinguts.