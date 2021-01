Només hi haurà un tren cada hora que faci el trajecte entre Barcelona i Tarragona

Actualitzada 28/01/2021 a les 22:34

Durant els dies 29, 30 i 31 de gener, derivat de les obres executades per Adif a l'estació de Sants (4+4), els serveis de Rodalies de Catalunya es veuran afectats. Pel que fa a l'estació de Tarragona i als viatgers de la ciutat les obres afecten principalment les línies R13, R14, R15, R16 i R17.Per aquest motiu, el divendres només hi haurà un tren cada hora que faci el trajecte entre Barcelona i Tarragona. La resta dels serveis Regionals iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l'estació de Sant Vicenç de Calders, els afectats tindràn les línies R2 Sud i R4 Sud amb enllaç a Sant Vicenç de Calders. En sentit sud, els clients hauran d'avançar el desplaçament des de Barcelona al menys 30 minuts per agafar el tren Regional a Sant Vicenç.Segons informa Renfe, durant aquestes afectacions els títols de transport de Rodalies seran vàlids per realitzar el transbordament a les estacions de Metro amb correspondència amb estacions de Rodalies afectades. A més tant els títols de transport de rodalia de Barcelona com de serveis regionals es podran utilitzar indistintament en les línies R2 Sud, R4 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17.Els viatgers poden consultar els horaris als webs www.rodaliesdecatalunya.cat www.adif.es (apartat Estat de la Xarxa), al telèfon d'informació 900 41 00 41, a les Apps Rodalies de Catalunya, Renfe Cercanías i Adif en tu móvil, així com a les xarxes socials (@rodalies i @adif_es).