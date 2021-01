ERC, PSC i JxCat busquen el seu primer triomf a Tarragona en unes eleccions al Parlament

Nous caps de llista i canvis de partit

La CUP, el PDeCAT i VOX també volen el seu espai

Gairebé el doble de candidatures

La jornada electoral del 21-D de 2017 va deixar uns resultats inèdits a la circumscripció de Tarragona en uns comicis al Parlament. Després de l'hegemonia de CiU entre 1980 i 2012, a la qual va agafar el relleu JxSí el 2015, el gran vencedor de la pugna post 1-O entre independentistes i unionistes va ser Cs. Amb una participació de més del 78%, els liberals van quedar primers i van sumar cinc diputats. ERC va obtenir els mateixos escons però 16.000 vots menys, JxCat en va aconseguir quatre, el PSC dos, i CatECP i el PP, un cadascun. Per contra, la CUP no va poder conservar el diputat aconseguit el 2015.La darrera enquesta del CIS sobre les perspectives dels partits polítics el 14-F a la demarcació de Tarragona situa el PSC (4-5 escons) en una situació de lleuger avantatge davant ERC (4) i dona gairebé per feta la irrupció de VOX (1-2), que fins i tot podria quedar per davant del PPC (1) -tal com ja va passar en les darreres eleccions al Congrés. El baròmetre estima que la resta de partits amb representació el 2017 es mantindran o aniran a la baixa: Cs (2), JxCat (3-4) i ECP (1); que la CUP recuperarà el diputat, i que el PDeCAT en quedarà fora.Matías Alonso encapçalarà la candidatura de Cs a la circumscripció de Tarragona per quarta vegada consecutiva. El veterà cap de llista s'ha acompanyat de l'advocat i portaveu del partit a Salou, Pere Lluís Huguet, i de la membre del Consell General de Cs Carme Margalef per intentar mantenir els més de 120.000 vots obtinguts el 2017. En un context de crisi de resultats a Cs, la número 2 per Tarragona fa quatre anys, Lorena Roldán, ha estripat recentment el carnet del partit liberal per anar de número 2 del PPC per Barcelona.Raquel Sans és l'aposta d'ERC per aconseguir guanyar per primer cop a Tarragona unes eleccions al Parlament. Número 6 el 21-D de 2017, la periodista va adquirir la condició de diputada el juliol del 2018 quan al cap de llista, Òscar Peris, van tornar-lo a nomenar delegat del Govern després del 155. L'exdiputat socialista Carles Castillo s'incorpora al projecte republicà com a número 4 en un clar exemple de l'aposta per «eixamplar la base». Lluís Salvadó i Irene Aragonès van en el segon i tercer lloc, respectivament.Albert Batet, considerat un dels homes de confiança de l'expresident Carles Puigdemont, és el número 1 de JxCat per la circumscripció de Tarragona. Tot i que va anar de número 3 els darrers comicis, Batet ha guanyat notorietat pública durant la legislatura com a president de grup parlamentari. Ara vol tornar a vèncer en unes eleccions al Parlament per Tarragona després d'haver-ho fet el 2012 com a cap de llista de CiU. L'ebrenca Mònica Sales puja fins al número 2 per davant de l'excap de llista, Eusebi Campdepadrós, i de Teresa Pallarès.Fins el 2010, els socialistes sempre havien quedat segons a Tarragona només per darrere de CiU, amb fins a sis diputats, però el 2017 van quedar quarts amb dos escons. El 14-F el PSC torna a situar Rosa Maria Ibarra de cap de llista per recuperar l'espai perdut i substitueix la marxa de Carles Castillo a ERC amb el fitxatge sorpresa de l'advocat Rubén Viñuales, fins fa poc portaveu de Cs a Tarragona. L'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, i l'alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, apuntalen les primeres posicions socialistes.Els acords de coalició entre Catalunya En Comú i Podem al conjunt del país han relegat la cap de llista per Tarragona el 2017, Yolanda López, al número 2 de la llista. El portaveu de Movem a l'Ajuntament de Tortosa, Jordi Jordan, ha estat designat per a encapçalar la candidatura d'En Comú Podem al 14-F. Avalat pels resultats en clau municipal a la capital del Baix Ebre, on el 2019 va aconseguir situar-se com a segona força, Jordan vol conservar l'escó que l'espai polític de la coalició d'esquerres manté des de 2003.El PP no oblidarà fàcilment el 21-D de 2017. Aquella nit electoral els populars es van quedar provisionalment i per primera vegada a Tarragona sense escó. Finalment, però, el recompte del vot exterior va permetre a Alejandro Fernández arrabassar a Cs el seu sisè diputat i assegurar-se un lloc al Parlament a darrera hora. Amb Fernández convertit en líder del PP a Catalunya i en presidenciable a la Generalitat, ara el partit confia en Inmaculada Rodríguez, exregidora de Turisme a Tarragona, per mantenir la representació a la cambra catalana.Els darrers comicis la CUP va perdre la meitat de vots respecte el 2015 i el cap de llista, Xavier Milian, no va aconseguir entrar al Parlament. Aquestes eleccions la formació anticapitalista ha situat dos dels seus puntals al territori al capdavant de la candidatura per intentar recuperar l'escó perdut. La regidora de la CUP de Tarragona Laia Estrada fa tàndem amb el també regidor reusenc Edgar Fernández, actual membre del Secretariat Nacional.Un altre polític reusenc, Marc Arza, és el cap de llista del PDeCAT per la demarcació el 14-F. Després d'haver estat regidor a l'Ajuntament de Reus durant set anys, el candidat es proposa convèncer una part de l'electorat independentista i poder accedir al Parlament. El PDeCAT confia que la feina feta al capdavant d'alcaldies rellevants com Reus, Tortosa i Vila-seca donarà fruits a les urnes. L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, és el segon de la candidatura.Després d'haver mesurat forces en les darreres eleccions al Congrés, VOX ha decidit presentar llista a Tarragona sota el lideratge de la presidenta provincial, Isabel Lázaro. L'objectiu del partit és intentar conservar els 31.000 vots que va obtenir el 10-N de 2019. Aleshores, tot i no obtenir cap diputat, VOX va enviar un avís molt clar als seus adversaris a cop de papereta: va sumar 1.200 sufragis més que el PP i 8.400 més que Cs.Els 562.027 electors de la demarcació de Tarragona podran escollir el 14-F entre divuit candidatures respecte les deu de 2017: ERC, JxCat, PSC, CUP, PDeCAT, Cs, En Comú Podem, PP, Som Terres de l'Ebre, Partit Nacionalista de Catalunya, VOX, Unidos por la Democracia + Jubilados, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, Moviment Primàries per la Independència de Catalunya, Moviment Corrent Roig, Per un món més just, Front Nacional de Catalunya i Recortes cero.