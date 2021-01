Els treballadors del Joan XXIII volen un augment de l'aparcament gratuït

L'hospital disposa d'un espai reservat pel personal que no cobreix la mida de la plantilla, i els llocs al carrer s'omplen de seguida

Actualitzada 27/01/2021 a les 21:33

Els treballadors de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona demanen una millora de les condicions d'aparcament al voltant del recinte sanitari. Les places de pàrquing gratuït no poden assumir actualment l'afluència de personal hospitalari, pacients i familiars, pel que cada dia la majoria dels carrers adjacents al Joan XXIII es troben a vessar de cotxes i, alguns, fins i tot, aposten per deixar-los en llocs no regulats, tot i que la permissivitat policial en aquesta zona és alta.

Existeixen fins a set opcions d'aparcament al voltant de l'hospital tarragoní. Els prop de 2.000 treballadors del Joan XXIII tenen a la seva disposició un pàrquing destinat al personal, però que només compta amb 230 places. La tarifa d'aquest espai és de nou cèntims l'hora, o el que és el mateix, 18 euros per un total de 200 hores. «No és un pàrquing car, però no hi ha lloc per tothom, i les places són estretes», denunciava Ferran Mansergas, secretari general de la secció sindical de la CGT a l'hospital. Tan sols al torn de matí un miler de professionals ja acudeix a l'hospital. El Joan XXIII no gestiona aquest aparcament, sinó que té cedit el servei a Tgnpark Oliver.

Precisament, aquesta empresa privada és la titular del pàrquing que hi ha just al costat del dels treballadors, a la part posterior de les instal·lacions sanitàries. La seva tarifa és molt més cara, arribant als cinc cèntims per minut amb un màxim de 12 euros al dia, i els treballadors no hi tenen cap descompte. Malgrat tenir 390 places, «sempre hi ha quatre gats, és molt car, pel que cada vegada busquem alguna altra alternativa», detallava Mansergas. El secretari general sindical argumentava que aquest pàrquing i el dels treballadors estaven mal plantejats: «Amb les obres del nou hospital se'ls carregaran i n'hauran de fer de nous, segurament subterranis». A més, Mansergas posava el crit al cel pel fet de pagar per aparcar a prop del Joan XXIII: «Si ets un familiar d'un pacient, no vens a l'hospital per gust o oci». El secretari general demanava que els treballadors, els pacients o els familiars hi accedissin gratuïtament o, com a mínim, tinguessin tarifes especials al pàrquing privat.

Opcions poc convincents

Malgrat tot, hi segueixen havent cinc opcions més d'aparcament al voltant del Joan XXIII. Si més no, les alternatives no convencen bona part dels treballadors, pacients o familiars. La majoria dels carrers urbanitzats compresos entre la plaça de les Corts Catalanes i l'autovia A7 tenen zona blanca, que no requereix pagament per estacionar-hi. Tot i que el nombre de places de pàrquing gratuïtes a prop de l'hospital és molt gran, costa molt trobar-hi lloc. Molts veïns hi deixen els seus cotxes, i les restants s'acaben d'omplir a primera hora del matí: «És normal que l'aparcament gratuït s'ompli de seguida, ja que a prop del Joan XXIII hi viu i treballa molta gent», segons Ferran Mansergas.

A més, el nombre de llocs d'aparcament de franc s'ha vist reduït els darrers anys. A la dreta de l'hospital abans hi havia tres solars buits entre els carrers Joan Pau II i Francolí. Ara ja només en queda un, amb unes 115 places d'aforament, però que també s'omplen de seguida. Dels dos restants, en un s'hi van començar obres i, en l'altre, l'Ajuntament hi va instal·lar una zona taronja. L'espai, asfaltat, compta amb 95 places al preu d'un euro al dia. Aparcar-hi, però, sol ser qüestió de sort. Com a alternativa, hi ha usuaris que aparquen en un altre descampat, força més lluny, al costat del Tgnpark Oliver i per a 65 cotxes.

L'última de les opcions d'aparcament al Joan XXIII és el pàrquing municipal just davant de la porta principal de l'hospital. L'equipament compta amb 473 places, però el preu és de 2,20 euros l'hora amb un màxim de 4,50 euros al dia. Tot i així, no hi ha cap tarifa especial ni per a treballadors, ni per usuaris de l'hospital: «Ho trobo normal, aquest pàrquing està destinat a gent que viu a la zona», admetia Ferran Mansergas. Si més no, el secretari general sindical assenyalava l'arrel del problema: «Els horaris dels autobusos són un desgavell, sobretot els nocturns. Hi ha dies que no podria tornar a casa».

Santa Tecla, pitjor

L'altre hospital de Tarragona, el de Santa Tecla, compta amb pitjors condicions, ja que només té dos pàrquings de pagament a la vora i no hi ha descomptes per a treballadors, mentre que els pacients poden arribar a pagar un màxim de 13 euros al dia al de la plaça de la Font. A l'Hospital Sant Joan de Reus ja no hi ha places gratuïtes a prop, però els treballadors tenen una tarifa de 49 euros al mes per 12 hores diàries. Al Pius de Valls els empleats tenen pàrquing propi per 1,05 euros al dia, mentre que a prop de l'hospital hi ha dos grans espais gratuïts: la Cooperativa Agrícola i l'Hort del Carme.