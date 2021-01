El Port Tarragona instal·larà plaques solars per l'autoconsum

Amb aquestes es produirà el 26% del consum elèctric del Moll de Costa

Actualitzada 28/01/2021 a les 11:04

El Port Tarragona instal·larà plaques fotovoltaiques en el sostre del renovat Museu del Port que generaran 389,44 Mwh de potència l'any per autoconsum instantani. Aquest nou sistema augmentarà la sostenibilitat i l'estalvi energètic.



Amb aquestes es preveu generar el 26% del total de l'energia necessària, mentre que la resta, l'aportarà la comercialitzadora. La instal·lació fotovoltaica està dissenyada per alimentar altres equipaments i edificis del Moll de Costa com els quatre Tinglados i els dos Refugis, on es troba el propi Museu.Actualment, el Port ja produeix energia elèctrica amb plaques fotovoltaiques en el sostre de l'edifici administratiu, a l'edifici del nou Punt d'Inspecció Fronterer (PIF), a les dependències de Duanes, a la Confraria de Pescadors i a l'edifici de la Policia Portuària.