El concurs d'idees per humanitzar la plaça Corsini rep 34 propostes

La idea guanyadora serà complementària amb el projecte d'Illa Corsini

Actualitzada 28/01/2021 a les 13:40

Un total de 34 projectes han participat en el concurs públic per humanitzar i pacificar la plaça Corsini de Tarragona. La iniciativa, impulsada pels Mercats de Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, es troba actualment en fase de valoració tècnica de les propostes i està previst que la resolució es faci pública durant les primeres setmanes del mes de febrer.L'objectiu és comptar amb un projecte sostenible, que projecti una Plaça Corsini més amable, amb zones d'ombra, zones verdes i espais de descans pels ciutadans; i que sigui compatible amb l'habitual activitat del mercadet, fires i actes culturals. La idea guanyadora serà complementària amb el projecte d'Illa Corsini en el que està treballant l'Ajuntament de Tarragona.Un tribunal format per representants del propi Ajuntament, Mercats de Tarragona, Associació de veïns i Col·legi d'Arquitectes de Catalunya és l'encarregat d'escollir la proposta guanyadora, la qual serà l'adjudicatària del projecte.El president de Mercats de Tarragona, Dídac Nadal, ha assegurat que «estem molt contents per l'èxit del concurs, per la quantitat i la qualitat de les propostes rebudes».