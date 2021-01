Conèixer allò que tenim més a prop

L'Escola de Natura de Mare Terra Fundació Mediterrània treballa per la difusió dels valors ambientals

A Tarragona, a només 250 metres del riu Francolí, hi ha l'Escola de Natura de la Fundació Mare Terra Mediterrània. Es tracta d'un espai destinat a l'educació ambiental a l'aire lliure que disposa de diversos horts ecològics, un jardí de plantes aromàtiques, dos hivernacles i una bassa d'amfibis. A més, l'espai és també un Centre d'interpretació del riu Francolí i disposa d'una espectacular maqueta de tota la conca hidrogràfica del riu que mostra els principals municipis del Camp de Tarragona i comarques circumdants.

El centre està en funcionament des de l'any 2013, moment en què els responsables van dissenyar un pla d'educació ambiental del qual n'han gaudit centenars de grups d'escoles i instituts de la ciutat. «Estem convençuts que sense educació ambiental no hi ha progrés», explica Ángel Juárez. El president de Mare Terra Fundació Mediterrània assenyala que, des del primer moment, van voler adreçar-se als nens i nenes, convençuts «que són les noves generacions les que han de fer el canvi, i que són ells els que poden fer que aquest canvi sigui real».

A l'Escola de Natura s'hi fan xerrades, tallers, sortides de camp o exposicions, però el gruix de la programació se centra en les sessions educatives. Després d'uns mesos difícils per a tothom, els responsables de l'escola expliquen que encaren el 2021 amb optimisme: «Tornem a tenir grups programats. No ha estat fàcil, però tenim la sort de comptar amb un gran espai a l'aire lliure que ens permet treballar còmodament amb els grups bombolla», explica Judith Salat, responsable de l'àrea d'educació ambiental juntament amb Patricia Salas. La Patricia explica que les circumstàncies derivades de la pandèmia, que els han obligat a treballar amb grups més reduïts, els han servit per encetar un procés de reflexió, constatant que aquesta nova fórmula els permet desenvolupar un treball de proximitat: «Hem decidit que canviarem el format, acostant les escoles en grups petits, aprenent des del tu a tu, i treballant qüestions ambientals però també els valors». De la feina feta fins ara, tots tres se'n mostren molt satisfets i amb la sensació d'estar aportant coneixements a la ciutat. «Hi ha molts joves que, la primera vegada que trepitgen el Francolí, és amb nosaltres. En coneixen la zona d'oci, però han viscut sempre d'esquena al riu», explica la Judith. L'educadora detalla que el treball amb els joves també s'està enfocant des d'un nou vessant, després de constatar una realitat associada a aquest grup de població: «Ens hem trobat que hi ha molts adolescents desencantats, que han entrat en la fase de Ens han donat un món precari i nosaltres ja no hi podem fer res. Per això vam decidir fer un canvi de xip i treballar amb ells el debat i el joc de rol, sempre lligats al medi ambient, per donar-los nous punts de vista i fer-los veure que tot petit gest és bàsic i de gran ajuda».