25 centres educatius de la ciutat participen en el Consell Municipal d'Infants de Tarragona

Ahir a la tarda es va reunir el Consell Municipal d'Infants de la ciutat. La sessió va comptar amb la presència de l'alcalde Pau Ricomà i el conseller d'Educació Manel Castaño. L'alcalde va aprofitar la trobada amb els infants per demanar-los-hi la participació en dos projectes de la ciutat que els impliquen: el Pla Local d'Infància i Adolescència i la promoció dels camins escolars segurs.

Aquest any el Consell ha passat de tenir representants d'11 centres educatius a 25 centres. Aquest augment ha permès arribar fins als 52 representants i és fruit del projecte iniciat aquest curs des de l'Institut Municipal d'Educació 'Tarragona ciutat de drets i participació infantil i adolescent' amb l'objectiu de formar als infants i adolescents en drets i participació. Amb aquesta acció es buscava també augmentar el nombre dels membres del Consell per tal de reforçar i millorar la participació de la infància més vulnerable i els centres d'alta complexitat educativa en el Consell Municipal d'Infants de Tarragona. D'aquesta manera aquest any, el Consell Municipal d'Infants el conformen 36 alumnes de primària, 14 de secundària i 2 de batxillerat.