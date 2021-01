Una associació denunciarà un 'youtuber' tarragoní per delictes d'odi i discriminació

Asseguren que en un vídeo vincula al col·lectiu musulmà i magrebí amb la delinqüència

Actualitzada 27/01/2021 a les 11:52

La Alianza Internacional Sin Fronteras por los Derechos y las Libertades (AIDL) ha anunciat que denunciarà al youtuber tarragoní Maxlex ESP per haver publicat un vídeo que «incita a l'odi, a la violència i a la discriminació contra les persones d'origen magrebí i/o de religió musulmana».



Segons l'entitat, Maxlex ESP ha penjat a Youtube un vídeo comentant un atracament a una dona gran al barri de Bonavista on «ataca al col·lectiu d'origen magrebí i/o de religió musulmana».El jove, que assegura col·laborar amb Rebeldía Nacional, explica que aquesta entitat «l'única cosa que estan promovent és que tinguem un control massiu amb els musulmans, marroquins que estan entrant i que porten aquí anys cometent aquests delictes».Segons AIDL, el tarragoní «dedica tot un discurs a senyalar un col·lectiu per vincular-lo a la delinqüència i per animar al conjunt de la ciutadania a prendre mesures pel seu compte».La presidenta de l'AIDL, Aicha El Gourgi Bouzriaa, afirma que «el vídeo és una clara incitació a l'odi i a la violència i que aquest tipus de propaganda és la culpable de l'auge del racisme i de la violència contra el col·lectiu».L'associació demana la retirada immediata del vídeo i que els partits tarragonins i la societat s'uneixin per fer front a aquest tipus de conductes. A més d'anunciar que interposaran una denúncia contra el youtuber.