Tarragona és la capital amb les tarifes de taxi més cares de tot l'Estat

Tarragona: on el taxi és més car

Carrera mínima

Preu per quilòmetre

Baixada de bandera

26 ciutats pugen les seves tarifes respecte el 2019

Serveis amb preus fixos

Metodologia

De les 56 totals, una mica més de la meitat, una trentena, no han modificat les seves tarifes, entre elles, Tarragona i Girona. La pujada mitjana ha estat de l'0,8%. A Lleida, els preus el 2020 han pujat de manera general un 0,7%, mentre que a Barcelona, ​​l'increment ha estat de l'0,8%.L'estudi compara sistemes tarifaris complexos i diferents entre si. Així, trobem que Sant Sebastià, segona ciutat més cara, té la tercera tarifa més barata per km recorregut a la tarifa diürna (0,73 euros), per darrere de Cadis (0,70 euros) i Ceuta (0,71 euros) . Barcelona, ​​d'altra banda, té el km recorregut més car, tant en la seva tarifa diürna com la nocturna (1,18 i 1,41 euros respectivament) i no obstant això, és la ciutat amb la tarifa per carrera mínima nocturna més barata (2,2 euros).Per aquesta raó, FACUA ha basat el seu estudi en la simulació de nou recorreguts diferents a cada ciutat, a partir de les dades oficials amb les tarifes vigents el 2020 en cadascuna de les poblacions incloses en l'estudi. En aquest sentit, s'ha calculat i assignat una puntuació al preu d'un recorregut d'un quilòmetre -o la carrera mínima tarifada a cada ciutat-, un altre de cinc i un altre de deu quilòmetres, en horari diürn, nocturn i de cap de setmana.Així, l'import mitjà d'aquests nou recorreguts costaria a Tarragona un 77% més respecte el preu que tindria a Las Palmas de Gran Canària.Segons aquest estudi, Tarragona és la ciutat, amb 77 punts (d'un màxim de 90), on el taxi és més car i Les Palmes de Gran Canària, amb 7 punts per tenir els imports més baixos de les 56 ciutats, la més barata. En aquesta classificació, a Tarragona el segueixen Sant Sebastià (74), Vitòria (67), Terol (66), Madrid (63), Lleida (62), Màlaga (60), Girona, Santiago de Compostel·la i Sòria (59) i Barcelona (57).A l'extrem oposat, després Les Palmes de Gran Canària apareixen com a ciutats amb les tarifes de taxi més barata Ceuta (11), Cadis (22), Huelva (24), Jaén (26), Melilla i Almeria (29).Sant Sebastià (5,33 euros), Terol (5 euros) i Lleida (4,65 euros) són les tres ciutats on la carrera mínima en horari diürn és més cara. No obstant això, a les nits i en cap de setmana, les ciutats més cares són Màlaga (6,75 euros), Sant Sebastià (6,18 euros) i Castelló (5,5 euros). De mitjana, la carrera mínima els dies laborables en horari diürn costa 3,48 euros.Per contra, les ciutats més barates en aquesta categoria són, en horari diürn, Lugo (1,88 euros), Pontevedra (2,09 euros) i Ourense (2,10 euros). En l'horari nocturn, les ciutats més barates són Barcelona (2,2 euros), Pontevedra (2,33 euros) i Lugo (2,55 euros). De mitjana, la carrera mínima en horari nocturn i caps de setmana costa 4,51 euros.L'estudi de FACUA conclou que el preu mitjà per quilòmetre -o temps d'espera equivalent- en el servei de taxi de les 56 ciutats analitzades en 0,94 euros durant el dia (un 0,8% més que el 2019) i 1,16 durant la nit (un 0,7% més que el 2019). Les ciutats on el km recorregut és més car són Barcelona (1,18 euros), Castelló (1,15 euros) i Madrid, Santa Cruz de Tenerife i Ourense (1,1 euros) en horari diürn i Barcelona i Saragossa (1,41 euros), Santiago de Compostel·la (1,4 euros) i Lugo (1,39 euros), en horari nocturn.A la nit, les ciutats on el km recorregut és més barat són Cadis (0,70 euros), Ceuta (0,71 euros) i Sant Sebastià (0,73 euros) en horari diürn i Ceuta (0,71 euros), les Palmes de Gran Canària (0,75 euros) i Melilla (0,85 euros).La baixada de bandera és el preu que costa simplement aturar un taxi per utilitzar els seus serveis. És una quantitat que se suma als el cost del recorregut segons el preu per quilòmetre. Encara que en algunes ciutats -un total de set- no es recull aquesta categoria, sinó que apliquen directament una carrera mínima que inclou el recorregut d'una determinada distància -que normalment oscil·la entre un i dos quilòmetres. Les ciutats que no compten amb la categoria són: les tres capitals basques (Bilbao, Sant Sebastià i Vitòria), Lleida, Santa Creu de Tenerife i les ciutats gallegues de Santiago de Compostel·la i Vigo. En aquestes ciutats, als efectes de poder establir una comparativa en l'estudi, FACUA ha ponderat en funció de la carrera o prestació mínima prevista en les tarifes oficials, considerant el recorregut en km que inclou aquesta carrera mínima.D'acord a l'anàlisi de FACUA, el preu mitjà de la baixada de bandera ha pujat un 1% en relació a 2019. Així, el preu durant el dia és de 1,93 euros i de nit i caps de setmana, 2,63 euros .Les ciutats més cares en relació a la baixada de bandera són Sant Sebastià (4,23 euros), Terol (3,8 euros) i Tarragona (3,5 euros), en horari diürn i Tarragona (4,7 euros), Girona (4,6 euros) i Sant Sebastià (4,49 euros) en el nocturn.Per contra, les més barates en 2020 són Ceuta (0,9 euros), Castelló (1,25 euros) i Guadalajara (1,34 euros) en horari diürn i Castelló (1,25 euros), Santa Cruz de Tenerife (1,56 euros) i Sevilla (1,66 euros).FACUA ha detectat que 26 de les 56 ciutats analitzades han pujat les seves tarifes el 2020 respecte de les que tenien l'any anterior. La majoria de les pujades són generalitzades, però en alguns casos només es produeixen en alguna de les categories. És el cas de Madrid, on només pugen tarifes nocturnes.Les majors pujades, considerant els tres trajectes analitzats per l'associació, s'han produït a Santa Cruz de Tenerife (5,2%), Castelló (3,7%), Osca (2,5%), Alacant (2,3% ) i Madrid (2,2%).El major increment en el preu de la carrera mínima s'ha produït aquest any a Castelló, un 12,5% (de 4 a 4,50 euros) en horari diürn i un 10% en horari nocturn (en què la tarifa passa de 5-5,50 euros). El segueixen, en horari diürn, Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia, Valladolid i Zamora, que augmenten els seus preus en un 2,9%. De mitjana, les tarifes de la carrera mínima en horari diürn han pujat un 1%. Pel que fa a l'horari nocturn, darrere de Castelló se situen Pamplona (3,2%), Alacant (3%) i Ourense (2%). La mitjana s'estableix en aquest horari en 0,6%.La pujada del preu per quilòmetre influeix igualment en el que li costa a l'usuari agafar un taxi. En aquesta categoria, les majors pujades s'han produït en l'horari nocturn, liderades per Madrid, la tarifa s'ha incrementat un 3,9%, i Alacant (2,5%). De mitjana, les tarifes han sofert un increment de l'0,7% en aquesta categoria. Pel que fa a l'horari diürn, les majors pujades per km recorregut s'han donat a Castelló (2,7%), Màlaga (2,3%) i totes les demarcacions de Castella i Lleó menys Soria -és a dir, Àvila, Burgos, Lleó , Palència, Salamanca, Segòvia, Valladolid i Zamora-, on pugen un 2,1%. De mitjana, el preu per km recorregut en horari diürn ha pujat un 0,8%.FACUA reclama un any més que les tarifes dels taxis deixin d'incloure suplements o preus fixos per als recorreguts amb origen o destinació en llocs com estacions d'autobusos, trens, ports o aeroports, atès que no hi ha un canvi en la prestació de el servei que justifiqui l'increment dels preus. L'associació recorda que es tracta de punts d'afluència regular, de manera que l'existència de suplements injustificats resulta perjudicial per als usuaris que acudeixen a aquests llocs.Així mateix, l'associació critica l'aplicació de tarifes especials durant determinats horaris de el cap de setmana, bé a través d'un suplement o amb una tarifa específica, com passa en les tres capitals de província basques (Bilbao, Sant Sebastià i Vitòria), Granada, Pamplona i Sevilla. En el cas de Càceres i Mèrida, compten amb un recàrrec sobre la tarifa nocturna si s'utilitza un taxi de nit en cap de setmana.L'associació insisteix que no hi ha justificació per a aquest encariment, atès que no hi ha diferència amb el que s'ofereix durant la setmana.L'estudi de FACUA considera tarifa de dia a la qual s'aplica generalment de dilluns a divendres no festiu des de les 6:00 o 7:00 hores, segons la ciutat, fins a les 22:00 o 23:00 hores. La tarifa nit i festius abasta la resta d'hores dels dies laborables, els diumenges, festius així com determinades hores dels dissabtes o el dia complet. La recollida de dades per a l'estudi ha finalitzat al desembre.