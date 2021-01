Pere Aragonès: «Tarragona ha de ser molt més que una fàbrica d'electricitat»

El vicepresident català avala l'aposta de l'hidrogen verd com la clau de la transformació energètica

Actualitzada 27/01/2021 a les 21:47

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha reunit amb la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, liderada per la URV, i ha avalat l'aposta del govern per tal que el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre siguin els eixos de la transformació energètica de Catalunya. Després de la trobada, Aragonès ha visitat la Facultat de Química.

El vicepresident de la Generalitat ha posat en valor com d'important és el sud a l'hora de liderar la transformació energètica de Catalunya: «Les comarques de Tarragona tenen tots els requisits per esdevenir la vall de l'hidrogen verd del sud d'Europa». Concretament, el republicà ha assegurat que la província ja compta amb «tradició, teixit, geoestratègia, transport, connexió i aliança d'institucions, societat civil i empreses», destacant que «són punts a favor que costen de trobar junts». Aragonès ha reconegut que des de fa dècades el territori del sud «ha assumit per diverses circumstàncies la generació d'energia», i que ara «Tarragona ha de ser molt més que una fàbrica d'electricitat».

Europa, l'objectiu

L'aposta de la Generalitat per fer de Tarragona la vall de l'hidrogen verd serà ferma. Pere Aragonès ha garantit que el projecte seria una de les principals propostes de les quals el govern català buscarà «el compromís del govern estatal per traslladar-la als fons europeus», anomenats Next Generation UE. En tot aquest procés liderat per la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, de la qual formen part més de 50 agents, el vicepresident va destacar el paper que hi ha de tenir la Universitat Rovira i Virgili, una institució que «haurà de fer grans esforços per generar nous treballadors, molt més formats professionalment, i repensar el model productiu». La rectora de la universitat, Maria José Figueras, va celebrar el compromís de la Generalitat: «M'emociona, és el que ens faltava, les empreses necessitaven aquest suport institucional».

Pere Aragonès va recalcar la importància d'aquest «projecte transformador que ha de reactivar l'economia catalana». L'ús de l'hidrogen, l'economia circular generada amb aquesta energia i les infraestructures bàsiques requerides seran les tres potes principals del projecte. La reunió va comptar amb la rectora de la URV, Maria José Figueras; l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; el delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris; el president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset; el president de l'AEQT, Rubén Folgado; i altres membres de la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud.