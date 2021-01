«Paguem impostos com tothom, però ens sentim molt abandonats»

Un veí de Terres Cavades denuncia que l'Ajuntament de Tarragona té la urbanització «deixada»

Actualitzada 27/01/2021 a les 07:15

Els veïns de la zona de Terres Cavades de Tarragona lamenten estar «farts» de l'estat de deixadesa en què es troba la urbanització per part de l'Ajuntament de Tarragona. «Paguem impostos com tots els ciutadans, però ens sentim molt abandonats», denuncia Manuel Garcia, propietari d'una de les finques. Critica que els carrers estan en molt mal estat, amb forats que dificulten molt la circulació tant de vianants com de vehicles i amb herbes que els envaeixen i els fan encara més estrets del que ja són.

La zona de Terres Cavades es va començar a construir fa més de 50 anys, segons calcula Garcia, i està formada per diferents parcel·les amb xalets que molta gent s'hi va construir tant per viure-hi com per anar a passar els caps de setmana. Garcia explica que el POUM de 2013, ara anul·lat, contemplava que la zona s'acabés d'urbanitzar i dignificar amb un reordenament del trànsit, entre altres, però ara no saben què passarà. L'home, que té la casa llogada, però hi ha viscut molts anys, es queixa que ni el servei de neteja del consistori ni la brigada han passat mai pel barri. «Jo pago anualment 919 euros en concepte d'IBI, i els carrers estan plens de forats, que sembla que estiguis al Dakar, i les herbes s'han apoderat dels laterals d'aquests, el que fa que encara siguin més estrets en alguns punts. Paguem impostos i no rebem res a canvi», lamentava Garcia.

A més, criticava també el cartell que s'ha col·locat, segons Garcia per part del consistori, a la zona amb el nom de la urbanització. «Han escrit Terres Cavades amb tres erres», comentava l'home, tal com es pot apreciar en la imatge que acompanya el text. «Això ja demostra el nivell i la preocupació de l'Ajuntament pel barri», sentenciava.