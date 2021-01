Incorpora Tarragona ha facilitat 919 nous llocs de treball a persones vulnerables, un 7% més que l'any anterior

La línia d'autoocupació d'Incorpora ha donat suport a la creació de 31 microempreses a Tarragona

El grup Incorpora Tarragona va facilitar 919 llocs de treball a persones en situació de vulnerabilitat el 2020 en el marc del programa d'integració laboral Incorpora de la Fundació ”la Caixa”. Aquesta xifra suposa un 7% més d'insercions respecte a l'any anterior. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de 358 empreses en aquest projecte de responsabilitat social.Del total de contractacions, 445 han estat de dones i 474, d'homes. Així mateix, 323 han estat de persones amb alguna discapacitat, i 596, de persones en risc o situació d'exclusió.En un any en el qual l'expansió del coronavirus ha obligat múltiples sectors a parar la seva activitat, el programa s'ha adaptat a les noves necessitats, com ara les sorgides en el sector sociosanitari o agrari, la neteja o el comerç, bastint ponts amb les empreses i oferint accions formatives que preparen els sol·licitants de feina per a treballs essencials.«L'enorme esforç per adaptar-se a les circumstàncies dut a terme per la xarxa d'entitats Incorpora ha donat els seus fruits, possibilitant l'ocupació de persones en risc d'exclusió, que es van convertir en essencials, i donant resposta a les noves necessitats socials i laborals», assenyala el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé.El programa Incorpora, posat en marxa el 2006, ofereix a les empreses un servei gratuït d'assessorament i acompanyament per facilitar la incorporació a les seves plantilles de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, com ara joves en risc d'exclusió, víctimes de violència de gènere, parats de llarga durada i exreclusos, entre d'altres, la qual cosa, al seu torn, reforça la responsabilitat social d'aquestes empreses.Incorpora té com a objectiu que les persones siguin agents del seu propi canvi per sortir de situacions difícils, i ho fa a través de l'ocupació com a forma d'inserció social. Per això, basteix ponts entre les empreses, i 13 entitats socials que desenvolupen el programa a Tarragona i amb les quals la Fundació ”la Caixa” acaba de renovar el seu acord de col·laboració per quinzè any consecutiu. Les entitats socials són: Fundació Intermedia (entitat coordinadora del grup Incorpora Tarragona), APRODISCA; Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament TBC, Fundació Privada Onada, Fundació Privada Sta. Teresa del Vendrell, Fundació Privada ECOM, Fundació Privada Ginac, Fundació Privada Gentis, Fundació Pere Mata, Fundació Privada Formació i Treball, Projecte Home Catalunya, Actua sccl i Creu Roja Tarragona (aquesta darrera entitat signa conveni a nivell estatal).El 2020, les entitats van intensificar la seva tasca per donar resposta a les noves necessitats sorgides. La xarxa de 37 tècnics del programa, que ofereix atenció personalitzada i seguiment continuat als participants, va continuar prestant un suport integral als usuaris abans, durant i després de la seva contractació.Entre les tasques que duen a terme els tècnics d'inserció laboral, s'inclouen la prospecció d'empreses, el seguiment del procés de formació de la persona beneficiària, l'acompanyament laboral de les persones inserides, la solució dels possibles conflictes que puguin sorgir en el marc de la relació laboral i el foment de la col·laboració de noves empreses en el programa.A més, des del 2016, Incorpora duu a terme una línia d'autoocupació gràcies a la qual persones en risc d'exclusió social participen en una nova forma d'integrar-se en el mercat laboral. Les persones amb actitud i capacitat emprenedores poden desenvolupar un pla de negoci per crear la seva pròpia empresa, amb el suport d'un itinerari personalitzat, així com formació i acompanyament facilitats pel programa a través de 2 Punts d'Autoocupació Incorpora a Tarragona, gestionats per la Fundació Formació i Treball i la Fundació Gentis. Gràcies a aquesta iniciativa, Incorpora va facilitar la creació de 31 noves microempreses en aquest territori.