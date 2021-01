El quiosc de la Imperial es reubicarà perquè hi pugui passar el carril bici

Es mourà només «uns metres» i l'actuació anirà a càrrec de l'Ajuntament

Actualitzada 26/01/2021 a les 19:49

El quiosc de la plaça Imperial Tarraco s'haurà de reubicar perquè està situat justament en punt pel qual passarà el carril bici educatiu. Segons fonts municipals, l'estructura se situarà a la mateixa zona, però només s'haurà de desplaçar uns metres cap a l'interior de la plaça, «ja que coincideix exactament amb el traçat del carril bici». Les mateixes fonts confirmen que l'actuació anirà a càrrec de l'Ajuntament de Tarragona, de manera que els responsables del negoci no hauran d'assumir cap cost. De fet, Diari Més ja va avançar les diferents modificacions que patiran els carrers pels quals passarà el carril bici segons el projecte executiu. Aquest contempla també la reurbanització, ampliació i reordenació de la zona verda i d'espera d'autobusos de la vorera que hi ha davant l'antiga facultat de la URV, on es troba concretament el quiosc que caldrà moure per no entorpir el pas del carril bici.