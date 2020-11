Una sèrie feta a la URV, seleccionada per participar a la Setmana del Talent Audiovisual

Les alumnes Laia Abelló i Sara Asensio mostraran 'Extraradi' davant d'empreses que lideren la indústria audiovisual

Actualitzada 27/11/2020 a les 15:31

La web sèrie Extraradi dirigida per les alumnes Laia Abelló i Sara Asensio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha estat escollida per ser presentada a la Setmana del Talent Audiovisual. Aquesta se celebrarà en un format híbrid -online i presencial-, de l’1 al 4 de desembre i comptarà amb la participació de 130 empreses del sector.



La peça de les dues joves es presentarà a l'acte central, el Pitching Audiovisual, on una setantena d’estudiants de 20 centres universitaris presentaran en format pitch 36 projectes davant empreses que lideren la indústria audiovisual a Catalunya com Minoria Absoluta, Veranda, Brutal Media, Lavinia, Gestmusic i DiagonalTV, entre d’altres. L’objectiu dels joves professionals és captar l’interès de productores i altres agents del sector per tirar endavant els seus projectes audiovisuals.Extraradi se situa al barri de l’Alma, la protagonista, on es produeixen una sèrie de desnonaments. La immobiliària propietària dels immobles decideix pujar els lloguers de locals i pisos arran d’un pacte amb una constructora de la ciutat. Això acaba provocant que tanqui la llibreria del barri, propietat del Tomàs, un home que ha dedicat la seva vida a potenciar la cultura entre els joves del barri. A partir d’aquest moment la situació comença a empitjorar per totes les famílies del barri, i l’Alma, que és una noia compromesa, decideix actuar.La Setmana del Talent Audiovisual és una iniciativa impulsada pel Clúster Audiovisual de Catalunya amb l’objectiu de connectar el talent emergent de les universitats i la indústria per innovar i trobar nous formats.