Tarragona activa el pla municipal pel risc d'inundacions

Es recomana, en cas de ser a l'exterior, buscar sempre punts alts allunyats de rieres, rambles o torrents

Actualitzada 27/11/2020 a les 18:17

La Conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta pel risc d’inundacions en previsió de l’arribada de pluges intenses previstes per aquest divendres i dissabte.L'Ajuntament recomana a la població seguir els consells de prevenció que són, en cas de ser a casa: evitar baixar a soterranis o garatges, i no deixar a fora (al jardí, al pati. a terrasses) objectes que l’aigua puguin arrossegar.En cas de ser fora de casa, conduint, les recomanacions són les de circular preferentment per rutes principals i autopistes. Moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat.

També es recomana allunyar-se i no travessar rieres, torrents, passos soterranis ni zones que es puguin inundar, ni a peu ni en cotxe. Els cotxes poden flotar amb poca alçada d’aigua i ser arrossegats amb facilitat.



A l'exterior cal dirigir-se a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents.



El consells per a episodis de fortes pluges poden consultar-se a: https://www.tarragona.cat/seguretat/proteccio-civil/consells-de-prevencio