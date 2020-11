SOS Costa Daurada convoca una cadena humana a la Savinosa contra el projecte d'hotel de luxe

Actualitzada 27/11/2020 a les 08:22

SOS Costa Daurada ha convocat una cadena humana a la Savinosa, el diumenge a les 12 del migdia, per protestar contra el projecte de construcció d’un hotel de luxe en aquest espai del terme municipal de Tarragona situat en una zona marítima privilegiada. Els promotors de la iniciativa compten amb el suport de diferents entitats ecologistes del territori. Aquest col·lectiu lamenta que l’Ajuntament i la Diputació no hagin fet una consulta als ciutadans de Tarragona per conèixer la seva opinió. SOS Costa Daurada calcula que per cobrir els 760 metres de perímetre de la finca són necessàries prop de cinc-centes persones, ja que s’ha de mantenir la distància de seguretat a causa de la pandèmia de la covid-19.

SOS Costa Daurada ha recollit 15.000 signatures en senyal de protesta per diferents projectes constructius que afecten el terme municipal de Tarragona, entre els quals es troba el de la Savinosa.

Per la seva banda, el grup municipal de la CUP va demanar ahir dijous a ERC i ECP, socis del govern de la ciutat, que «aturi la privatització del preventori de la Savinosa». Aquesta formació reclama que «es posi punt final al projecte de construcció d’un hotel de luxe en aquest conjunt monumental», va declarar la regidora Laia Estrada, qui va apuntar que, «independentment de l’afectació de la recent anul·lació del POUM, demanen al govern de Ricomà que preservi l’interès públic, social i mediambiental de l’espai».

En l’àmbit de l’urbanisme del terme municipal, la CUP «vol acabar amb la tònica de projectar hotels quan no se sap què fer amb les nostres grans runes, aquells edificis de titularitat pública que estan en desús», va dir Estrada. La regidora cupaire va afegir que «tot el projecte de la Savinosa s’ha de destinar a equipaments públics que manquen a la ciutat i al territori». En aquest sentit, la CUP defensa que s’hi ubiqui «la Facultat de Ciències Naturals de la Universitat Rovira i Virgili, a banda d’altres equipaments relacionats amb la salvaguarda de l’Anella Verda Gaià-Francolí., i es preservi aquest entorn natural», va remarcar Estrada.