Laura Picó assumeix la gerència de la nova Fundació Tarragona Cultura i Coneixement

L'ens substitueix l'anterior Fundació SmartMediterranean City

Actualitzada 27/11/2020 a les 19:51

Laura Picó, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i membre de l’equip de recerca de l’EuropeanCommissiona-Directorate-General Justice, ha estat escollida per ocupar la gerència de la nova Fundació Tarragona Cultura i Coneixement (FTCC), sorgida de la transformació, encara en procés, de l'antiga Fundació Smart Mediterranean City.Aquest divendres s'ha reunit el patronat de la fundació on s'ha donat a conéixer el resultat del procés de selecció per la gerència. El projecte escollit ha estat el de Laura Picó. Picó ha treballat en diferents temes mediambientals, com el projecte europeu Project Ejolt de Detecció de Vulneracions ambientals. Així mateix, va centrar el projecte de fi de Màster en Dret Ambiental en la planificació hidrològica i el seu impacte, especialment al Delta de l’Ebre amb especial èmfasi en la reducció del cabal ecològic. També ha treballat entemes de democràcia participativa i la vinculació d’aigua-terra-població, així com Dret Administratiu sectorial, l’àmbit local, autonòmic i estatal.El projecte de Picó se centra en dos eixos: la nova governança i el nou finançament en l’àmbit de la cultura i la divulgació del coneixement. Es tracta d’interpel·lar a empreses, ens públics i privats, institucions i persones que mai s’han sentit integrades dins d’un projecte estratègic de ciutat en aquest àmbit.La nova gerència també proposa noves línies d’actuació que han de revertir els dèficits i les necessitats en l’àmbit científic i cultural. En aquest sentit, planteja treballar per contribuir a canviar la situació dels equipaments de ciutat i que són estratègics per Tarragona, però que actualment resten tancats, amb ànim de coadjuvar, retornant a la societat referències iconogràfiques arquitectòniques, en la recuperació de la identitat col·lectiva. També planteja acabar amb els dèficits en la divulgació del coneixement tècnic i científic. I planteja la creació d’espais de trobada cultural, espais que serveixen de nexe per la situació de dispersió social de la ciutat.