La Subdelegació del Govern a Tarragona rep una nova partida de mascaretes

El Govern distribueix 2 milions més als municipis Catalunya

Actualitzada 27/11/2020 a les 11:24

La Delegació del Govern a Catalunya distribuirà més de 2 milions de mascaretes als ajuntaments catalans i entitats socials a partir d'aquest divendres, de manera que augmentarà fins a 9,2 milions els tapaboques higiènics repartits a Catalunya des de l'inici de la pandèmia.En total, la Delegació del Govern a Catalunya, a través de les quatre subdelegacions provincials, ha començat a distribuir avui 2.164.000 mascaretes a ajuntaments catalans i entitats socials, com la Creu Roja, Càritas i Cermi.Les mascaretes ja han estat rebudes pels subdelegats del Govern a Barcelona, Carlos Prieto; Tarragona, Joan Sabaté; Girona, Albert Bramon, i Lleida, José Crespín, que seran els encarregats de lliurar-les als ajuntaments i les entitats socials de cadascuna de les seves províncies.La delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha recordat que «les entitats locals i socials són les més properes a la ciutadania, i per això el Govern central articula el repartiment a través d'elles, amb l'objectiu d'arribar més i millor als col·lectius especialment vulnerables».Cunillera també ha subratllat que, des del passat mes de març, la Delegació del Govern a Catalunya ha repartit 9,2 milions de mascaretes a municipis i entitats socials.En el conjunt d'Espanya, en aquest últim repartiment el Govern central enviarà 15 milions de mascaretes a través de les delegacions i subdelegacions del Govern, destinades a ajuntaments i entitats socials per atendre el personal dels serveis essencials i col·lectius de població vulnerable.L'anunci d'aquest repartiment el van efectuar la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias; i el ministre de Sanitat, Salvador Illa; en la roda de premsa posterior a l'últim Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.