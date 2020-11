La rehabilitació de la Torre Rellotge del Port de Tarragona, a punt per ser enllestida

Els treballs incorporen nous mecanismes per recuperar el seu singular toc de campanes

La rehabilitació de la Torre Rellotge del Port de Tarragona enfila la fase final. La intervenció pretén recuperar l’aspecte original del monument i es preveu que els treballs finalitzin abans de final d’aquest any.



La Torre Rellotge tenia problemes de despreniments dels acabats, a més de patir en la part dels elements decoratius de pedra i de l’estructura interior metàl·lica, molt afectada per oxidació.En aquesta intervenció s’ha renovat la maquinària i tindrà una nova il·luminació interior per optimitzar el seu funcionament. També es canviarà el mecanisme per recuperar, fins i tot, el singular toc de les seves campanes. S’han utilitzat materials de darrera generació per garantir la seva durabilitat.

Els treballs s'ha dividit en tres fases. Primerament, es va fer una intervenció estructural amb el reforç de tota l’estructura interior metàl·lica, la reparació i cosit de totes les esquerdes en el tancament de maó i cornises de pedra natural amb la substitució dels elements més afectats. A la segona fase es van renovar les cobertes per aturar les filtracions que es produïen a l’interior del monument. Finalment, es recuperaran els revestiments exteriors, esferes de vidre i motius decoratius.



El projecte compta amb un pressupost de 78.819 euros. La Direcció d’Infraestructures i Conservació del Port de Tarragona ha estat l'encarregada de dirigir la rehabilitació i ha comptat amb l’assessorament de l’arquitecte especialista en patrimoni, Manuel Pérez Saavedra.



La maquinària original del rellotge, de 1922 es troba exposada al Tinglado 2 del Moll de Costa, seu provisional del Museu del Port de Tarragona.