La plaça Corsini dispondrà d'una pèrgola amb plantes el pròxim estiu

Espimsa ha signat un conveni amb la demarcació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per fer un concurs d’idees entre els professionals del sector

Actualitzada 26/11/2020 a les 20:33

L’empresa de mercats Espimsa i la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya han signat un conveni per fer un concurs amb l’objectiu de decidir el projecte de pèrgola que s’instal·larà pròximament a la plaça Corsini. Aquesta és una proposta que fa temps va traslladar l’Associació de Veïns Tarragona Centre, en el marc de les converses mantingudes amb relació a la futura l’Illa Corsini, iniciativa que transformarà aquest espai dominat pel Mercat Central i els seus voltants.

El president d’Espimsa i regidor de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, va anunciar ahir dijous que la intenció és que la pèrgola sigui una realitat el pròxim estiu. Nadal va explicar que un tribunal decidirà el projecte guanyador. Aquest estarà format per representants d’Espimsa de l’Ajuntament, del Col·legi d’Arquitectes i de l’Associació de Veïns Tarragona Centre. «A inicis del pròxim any espero tenir a disposició la idea guanyadora», va dir Nadal, qui va apuntar que amb iniciatives com la de la pèrgola «volem humanitzar la plaça», la qual també guanyarà en ambientació natural «ja que hi posarem plantes».

Nadal va destacar que el projecte que resulti guanyador del concurs d’idees «ha de ser respectuós amb la logística de la plaça, tenint en compte que hi ha terrasses de bar i el mercadet». Per altra banda, «també ha de respectar la façana del Mercat Central, un edifici emblemàtic de Tarragona». Les basses del concurs d’idees «ja estan publicades», va remarcar el president d’Espimsa.

«Estem contents»

La presidenta de l’Associació de Veïns Tarragona Centre, Núria Sabat, va manifestar que estava «molt satisfeta» per l’anunci fet per Nadal i va recordar que «aquesta va ser una de les propostes que nosaltres vam fer a l’Ajuntament per millorar la plaça Corsini». A més, Sabat va afegir que «Nadal va trobar bé la idea que vam plantejar en el seu moment i, fins i tot, formarem part del tribunal, per la qual cosa tindrem veu i vot a l’hora de decidir quina de les propostes que es presentin és la que més agrada a l’associació de veïns». Sabat va afegir que la instal·lació d’una pèrgola forma part del projecte Illa Corsini, que l’entitat que presideix reivindica des de fa temps per modernitzar i actualitzar els aspectes urbanístics d’aquesta cèntrica plaça del mercat.

Sabat va agrair la bona sintonia que hi ha entre l’associació de veïns i el govern de la ciutat. En aquest context, va manifestar que «interlocutem bé amb aquest Ajuntament, quan l’anterior no ens escoltava tot i les moltes propostes que li vam fer arribar, ja que era impossible reunir-nos amb el govern». És per aquest motiu, també, que Sabat va dir que «estem molt contents». La presidenta de l’entitat va valorar el fet que la pèrgola sigui una realitat l’estiu del 2021. «Penso que tot anirà ràpid», va comentar.