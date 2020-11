La Diputació de Tarragona reclama una nova plataforma ferroviària per a mercaderies per l'interior

Actualitzada 27/11/2020 a les 17:25

La Diputació de Tarragona reclama la construcció urgent d'una nova plataforma per a mercaderies per l'interior perquè aquests tràfics deixin de passar per la línia de la costa, que creua zones urbanes, turístiques i d'interès paisatgístic. Segons la Diputació, la configuració actual del transport ferroviari de mercaderies al Camp de Tarragona «dificulta desenvolupar un sistema eficient i segur de manera diferenciada del transport de viatgers» i el nou model «ajudaria a potenciar el creixement econòmic del territori». A més, mitjançant aquesta declaració institucional la corporació demana reduir al màxim la provisionalitat del tercer fil ferroviari per la línia de la costa.D'altra banda, el ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat per unanimitat els pressupostos per a 2021, xifrats en 159,5 MEUR. Els comptes s'enfoquen, en gran mesura, a pal·liar els efectes de la crisi sanitària causada per la covid-19 i a impulsar l'obra pública, com a eina de reactivació de l'economia al territori.La sessió també ha donat llum verda al conveni entre la Diputació i la Generalitat per a l'execució d'un pla de millora en vialitat local a les carreteres de la demarcació, que representarà una inversió de 10,3 MEUR per part de la Diputació i de 13 MEUR de la Generalitat durant el període 2021-2024.