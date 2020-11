Actualitzada 27/11/2020 a les 12:26

L'Ajuntament de Tarragona ha canviat el seu posicionament respecte el futur del preventori de la Savinosa i ha descartat fer-hi un hotel. El conseller de Territori, Xavier Puig, ha argumentat que la sentència del Tribunal Suprem que ratifica l'anul·lació del POUM del 2013 «marca un nou context» i que, amb l'emergència climàtica i la pandèmia, fan que no considerin viable i adequat el projecte previst per la Diputació i que comptava amb el suport del consistori. De fet, l'ens provincial ha demanat que es descatalogui el preventori com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), fet que podria comportar-ne l'enderroc. L'Ajuntament també ha demanat que es tirin enrere les tanques de protecció del recinte per guanyar 43.000 m2 d'espai públic.