HIGITECH, impulsant el desenvolupament sostenible del sector portuari

Actualitzada 27/11/2020 a les 13:17

Dins del sector logístic, els ports tenen un paper important en el desenvolupament del mateix mitjançant les activitats que s’hi duen a terme. Aquestes activitats causen, inevitablement, un impacte ambiental. El Port de Tarragona és un dels ports més importants de Catalunya, per la qual cosa s’hi desenvolupa un alt grau d’activitat. Això no evita que mostri també un alt nivell de compromís mediambiental per reduir la seva petjada de carboni zero. Recentment, ha presentat un nou Pla de Sostenibilitat en el qual s’assumeixen els 17 objectius que s’engloben en l’agenda 2030 desenvolupada per l’ONU. En aquest pla, s’hi recullen un total de 23 objectius i 83 accions reunides en tres blocs.

És a l’hora d’assolir els 17 objectius que marquen les Nacions Unides on el Port de Tarragona i HIGITECH tenen un objectiu en comú: el desenvolupament sostenible. HIGITECH és una empresa especialitzada en solucions integrals per la resolució de problemes relacionats amb la bioseguretat, l’ecosostenibilitat i l’eficiència energètica. La seva finalitat és aportar millores mediambientals, apostant sempre per un model sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Higienitzacions de conductes

Dins de l’ampli ventall d’aplicacions que ofereix HIGITECH, se’n poden trobar diverses que poden ser molt interessants per al conjunt del sector logístic i, per extensió, de l’activitat que es realitza al Port de Tarragona. Una bona mostra d’això són els serveis innovadors en l’àmbit de la higienització d’equips de climatització, gràcies als quals s’aconsegueix una millora en l’eficiència de l’equip de climatització amb el corresponent estalvi d’energia.

Mitjançant el robot MULTIBOT realitzen la higienització dels conductes. Pels intercanviadors, utilitzen l’equip COILBOX, amb el qual projecten una escuma expansiva en la zona del serpentí, que arrastra la brutícia de l’interior a l’exterior. Amb aquest mateix equip eliminen l’escuma mitjançant la projecció d’aigua a baixa pressió, amb el que aconsegueixen no causar danys a les làmines ultrafines de l’intercanviador. Realitzant aquestes higienitzacions.

Fotocatàlisi i energia solar

HIGITECH també ofereix aplicacions que confereixen propietats de descontaminació a les superfícies. Algunes de les més interessants per a les instal·lacions portuàries són EAC PAVING, que s’aplica en paviments i voreres; EAC ASPHALT, que s’aplica en les carreteres, i HIGIPAINT AIR, una pintura que es pot aplicar tant per interiors com en exteriors.

Aquestes tres aplicacions utilitzen la tecnologia fotocatalítica, de manera que s’activen mitjançant la llum del sol i és aleshores quan interactuen i eliminen els principals contaminants atmosfèrics. Els compostos que en resulten del seu ús s’eliminen fàcilment amb l‘aigua de la pluja o un lleuger reg. «Amb aquestes aplicacions aconseguim un aire més pur i un gran estalvi en el consum d’aigua», expliquen des de la companyia vallenca. Una altra aplicació que utilitza la tecnologia fotocatalítica és SHINE ON. Està pensada perquè sigui aplicada tant en vidres com en plaques fotovoltaiques i els hi aporta propietats d’autoneteja que es mantenen en el temps. Cal destacar que en el cas d’emprar aquest producte en les plaques fotovoltaiques s’aconsegueix també una millora del rendiment aconseguint estalvi energètic.

Nanotecnologia aïllant

Així mateix, l’empresa és àmpliament coneguda per les seves solucions en matèria d’eficiència energètica per a edificis i altres tipus d’instal·lacions. Algunes de les seves solucions poden suposar un abans i un després als equipaments portuaris. Exemples com EFI ROOF, que s’aplica en terrats siguin transitables o no; EFI GLASS que s’aplica en vidres; i HIGIPAINT THERMO, que és una pintura, poden millorar considerablement l’eficiència de les edificacions.

En aquest cas, les aplicacions es basen en la nanotecnologia per aconseguir l’efecte de barrera tèrmica, per tal d’aïllar l’interior dels edificis de l’exterior tant de la calor de l’estiu com del fred de l’hivern, de manera que permeten aconseguir un estalvi important del consum elèctric dels equips de climatització.

Les aplicacions que proporciona HIGITECH juguen un paper important en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Així doncs, aporten el seu granet de sorra en punts concrets de l’Agenda 2030 de l’ONU com poden ser Acció pel clima, Energia assequible i no contaminant, Indústria, innovació i infraestructura, Ciutats i comunitats sostenibles i Producció i consum responsable, entre altres. Al mateix temps, poden ajudar que altres empreses i institucions que tenen un compromís sòlid amb la sostenibilitat, com és el cas del Port de Tarragona, facin un pas més per a consolidar el binomi creixement econòmic i respecte per al medi ambient.