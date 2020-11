El col·lectiu de músics de carrer vol que es retiri la llicència a qui no compleixi

Un mediador voluntari intercedeix amb els veïns que consideren que alguna persona utilitza un volum massa elevat quan interpreta les peces

Actualitzada 26/11/2020 a les 21:34

Un col·lectiu de músics que toquen als carrers de Tarragona, constituït fa tres mesos, advoca per la bona convivència amb els veïns i està adoptant mesures per tal d’evitar molèsties. La setmana passada aquest mitjà va fer-se ressò de la denúncia d’uns veïns del centre de la ciutat que es van queixar de l’alt volum amb el qual toquen alguns músics. Part d’aquest grup teletreballen a casa a causa de la pandèmica.

D James, nom artístic d’un membre del col·lectiu de músics i mediador voluntari, va manifestar ahir dijous a aquesta redacció que, «junt amb l’Ajuntament i els veïns, estem buscant solucions». En aquest context, va dir que «tots hem firmat un document en el qual ens comprometem a complir determinades normes, i demanem que es retiri la llicència a qui no vulgui complir-les i molesti la gent». A aquest darrer grup pertany «una minoria, als quals hem demanat que abaixin el volum», va comentar D James, qui va afegir que «dos ho han entès i hi ha un que es mostra reticent». D James va explicar que, «quan ens assabentem d’alguna queixa, parlem amb els veïns i fins i tot ho hem fet amb l’associació Tarragona Centre».

L’Ajuntament de Tarragona ha concedit llicència per actuar al carrer a prop d’un centenar de músics. D’aquest, «la majoria són de fora i no venen, en el moment més àlgid de l’any hi ha uns 26 que estan actius i, aquests dies, som una desena», va indicar. D James va dir que «hem aconseguit que els músics regulin el volum», i va destacar que una majoria «són acústics».

Per altra banda, aquest mediador voluntari va remarcar que «el col·lectiu de músics hem creat un grup de whatsapp on informen quan rebem una queixa perquè la nostra voluntat és evitar problemes amb els veïns i polir els que puguin sorgir», va dir.

D James va reconèixer que espais com Colom, Governador González o plaça Verdaguer «són punts calents». «La setmana passada vam rebre una queixa i el primer que vam fer va ser posar-hi solució». Per altra banda, «estem buscant zones de la ciutat on tocar», va comentar.

D James va destacar que els músics de carrer «també fem activitats solidàries, aquest és el meu cas, com recollir menjar i roba per entregar-la a persones necessitades».

Nova queixa

Aquesta setmana, un veí de la zona compresa per Governador González i Colom, va explicar a aquesta redacció que «hi ha músics ambulants no professionals a tota hora, de dilluns a diumenge, i amb aparells de megafonia cada cop més sofisticats». El veí va comentar que «aquests músics estan organitzats de manera que fan torns, és a dir, comparteixen el mateix equip de megafonia i després d’un, ve l’altre, ocasionant molèsties als veïns de manera constant perquè el volum de decibels amb el qual toquen està al marge de la llei». Per altra banda, va apuntar que «hem trucat en reiterades ocasions a la Guàrdia Urbana i ens han comentat que els músics que toquen a la cantonada de Colom amb Governador González tenen permís de l’Ajuntament». «S’hauria de fer un control del compliment dels horaris d’actuació d’aquests músics», va subratllar.