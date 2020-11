Carla Aguilar defensa la «legalitat» de la contractació d'Elsa Alegre

Floria va denunciar la situació del contracte per la diagnosi sobre la situacio de la població LGTIBQ

La regidora de Feminismes i LGTBQ de l’Ajuntament de Tarragona, Carla Aguilar-Cunill, defensa la contractació d’Elsa Alegre per a realitzar accions públiques per a millorar la igualtat de les persones LGTBIQ a la ciutat de Tarragona.

Després del requeriment de la regidora socialista Begoña Floria, que va qüestionar la contractació d’Alegre per no haver passat públicament pel Perfil del Contractant, Aguilar es va defensar ahir argumentant la «legalitat» dels fets. Aguilar-Cunill, en declaracions a Diari Més, va apuntar que la contractació s’ha fet seguint sempre els procediments establerts que en casos concrets i justificats permeten que es pugui realitzar una adjudicació directa sempre que estigui justificada.

Floria va preguntar, segons ella, en «reiterades ocasions», sobre el «canvi de criteri» entre els dies 4 de juny i 7 de juliol, quan ella va realitzar consultes, seguint les vies legals, en referència a la contractació d’Elsa Alegre, qui, a més, va anar a les llistes dels comuns en les darreres eleccions municipals. El 4 de juny, segons Floria, es va determinar que la contractació s’havia de penjar públicament al web de l’Ajuntament i, segons ella mateixa, el dia 7 de juliol li van assegurar que no seria així, que seria «una contractació directa». El consistori no va concretar ahir els motius precisos d’aquest canvi de criteri, tot i que sempre va defensar la «legalitat» de l’esmentada contractació.

Indirecta i del govern anterior

L’Ajuntament va deixar clar que «l’única contractació d’Elisa Alegre que s’ha realitzat per aquesta qüestió ha estat de forma indirecta i durant el mandat anterior, per decisió del grup socialista». És més, el consistori va argumentar que «durant l’anterior mandat socialista, es va contractar una primera persona per realitzar un diagnòstic sobre la situació de la població LGTBIQ a Tarragona. Aquesta, per qüestions de càrrega de feina, va contractar una segona persona per donar suport en aquest encàrrec, estant present en el procés de diagnòstic durant el govern socialista fins a finalitzar el projecte, ja durant el mandat actual».

«Quan finalitza aquest contracte», van continuar les mateixes fonts municipals, «es decideix fer una segona fase de treball, en la qual es duguin a terme accions polítiques per la igualtat de les persones LGTBIQ a la nostra ciutat. Aquesta segona part ja s’havia plantejat durant l’anterior mandat com una segona fase lògica».

En aquest punt, segons van detallar, «es decideix, de manera compartida, entre l’equip tècnic i la consellera actual que aquest segon contracte per a la realització de la segona part del projecte es realitzi amb la mateixa persona. Aquesta decisió es pren per un motiu clar de qualitat de la implementació. S’han generat uns grups de treball que han requerit mesos de generació de confiança, en els quals en ocasions es fa dialogar a persones que han rebut violència policial o altres situacions complexes similars, per la qual cosa es va buscar no trencar aquests vincles tant important creats».

«Tergiversació»

«Aquesta decisió es pren havent tingut coneixement tant l’equip tècnic com la consellera que en aquesta ocasió es realitzaria la feina únicament per part de la primera persona contractada, sense participació de la segona, Elisa Alegre, com així està sent», van detallar, tot considerant «una tergiversació molt greu la que s’ha fet, ja que barreja una contractació per part de l’anterior govern socialista amb un contracte més recent que no correspon a la persona esmentada a la informació publicada» en l’edició de Diari Més d’aquest dijous.